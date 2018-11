"Eu fui ameaçada de morte e o meu filho também". Foi assim que Rosa Grilo justificou, no Tribunal de Vila Franca de Xira, a mudança radical entre as declarações proferidas aquando do desaparecimento do marido, Luís Grilo, e o que estava a contar à juíza Andreia Valadas. Decorria o dia 28 de Setembro, dois dias depois de ter sido detida juntamente com o amante, António Joaquim, quando Rosa confidenciou à juíza de instrução que o marido tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola. Os autores seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta.

Após o longo interrogatório, a juíza decretou prisão preventiva - para os dois suspeitos: a versão relatada por Rosa apresenta várias contradições em comparação com a investigação da Polícia Judiciária. No interrogatório, divulgado pelo Correio da Manhã, a viúva fala do local do crime, da data do mesmo, do cobertor usado para tirar o corpo do marido de casa e da presença do filho. Tudo com detalhes que acabaram a fazer recair suspeitas sobre o seu relato.



O desaparecimento transformado em sequestro em casa

Rosa Grilo assegura que os momentos de terror vividos dentro de casa em Chachoeiras, Vila Franca de Xira, duraram cerca de 8 horas. Os três homens terão batido à porta de casa pelas 08h00 de segunda-feira, dia 16 de Julho, ainda Luís estava a dormir. "Quando fui abrir a porta, empurraram-me a porta e entram três fulanos. Entretanto, assim que entraram, taparam-me a boca", revelou, acrescentando ter ficado "aterrorizada".

A investigação da Polícia Judiciária aponta para que o triatleta tenha morrido no dia 15 – domingo, em que o casal terá deixado Renato, o filho de 12 anos, na casa da irmã de Luís, Júlia. Esta, tratada por avó pelo sobrinho, diz que viu o irmão com vida pelas 16h00. Já a investigação acredita que Luís já estaria morto nessa altura. A autópsia foi inconclusiva quanto ao dia e hora da morte do engenheiro informático, sobretudo por causa do avançado estado de decomposição do corpo, que foi encontrado mais de um mês depois do desaparecimento, a 24 de Agosto.

As autoridades baseiam-se nos localizações dos telemóveis dos suspeitos e no registo de mensagens e chamadas para acreditar que Luís morreu a 15 de Julho. Segundo o Sol, o telemóvel de Rosa foi desligado nesse dia às 19h42 e só voltaria a ser ligado a meio da manhã de dia 16. O do marido manteve-se em actividade, enquanto combinava detalhes de um jantar de aniversário que teria lugar na quarta-feira seguinte. A polícia acredita que era Rosa a trocar mensagens com os amigos do marido para arranjar um alibi.



A controversa viagem a Benavila e a paragem em Alverca

Segundo a primeira versão de Rosa, o marido resolveu ir treinar na segunda-feira de manhã, apesar de ser dia de trabalho. Perante a juíza de instrução, confessou que tudo tinha decorrido de maneira diferente: à hora do suposto treino, estariam sequestrados pelos três homens e, inclusivamente, tinha tomado a iniciativa de ir a Benavila, em Avis, com os alegados agressores. Segundo o seu relato, a ideia era procurar na casa da avó os tais diamantes que os homens procuravam – e a decisão surgiu depois de o casal ser agredido e Luís não dizer onde estavam as pedras preciosas. Rosa garante que levou o telemóvel consigo e que chegou a usá-lo por ordem dos agressores, mas a PJ diz que o aparelho esteve sempre desligado durante esse período.

A viagem a Benavila é contestada pela investigação por outro motivo: Rosa fez um levantamento de 60 euros num multibanco no Pingo Doce de Alverca e o telemóvel registou a viagem até essa zona e o regresso às Chachoeiras. A arguida diz que os angolanos queriam ir ao escritório de Luís, mas que estava gente nas instalações.

Rosa contou ainda que os homens pararam junto ao supermercado para lhe pedir informações sobre quantas pessoas estavam no escritório e a que horas saíam e que o levantamento foi feito para não levantar suspeitas. Isto porque terá sido vista por conhecidos, apesar de dizer que o carro tinha vidros escursos. No seu relato, a arguida revelou também que estaria com "umas calças tipo fato de treino e uma camisola" que usava como pijama.

Esta viagem e a sua descrição levantam muitas dúvidas às autoridades. Questionada pela procuradora Susan Salgueiral, Rosa não respondeu porque precisaram os homens de parar o carro para lhe fazer perguntas quando tinham feito uma viagem de hora e meia. Segundo o Observador, as autoridades também não entendem como os alegados sequestradores dariam liberdade de movimentos a Rosa, sendo que esta podia fugir ou chamar as autoridades. Além disso, também não há explicação para Rosa, segundo o seu próprio relato, ter ido a Benavila com os raptores com melhor compleição física, enquanto Luís ficava em casa, sequestrado, e guardado apenas por um homem.

A arguida diz que foi agredida pelos dois sequestradores porque os diamantes não estavam no local previsto e que regressaram a casa. Já em Chachoeiras, e depois dos homens terem dito que iam esperar pela chegada do filho do casal a casa, Luís terá dito que os diamantes estavam na garagem. Rosa percebeu que o marido queria chegar à arma mas que os agressores a escolheram a ela para ir ao andar de baixo. Garante que ainda apontou a arma aos homens, mas que rapidamente ficou sem ela e que são sabe se foi com essa pistola que Luís foi morto.