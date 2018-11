Para a magistrada o facto de António Joaquim ser oficial de justiça torna-o conhecedor dos "meandros da investigação criminal".

A juíza de instrução responsável pela investigação da morte do triatleta Luís Grilo acredita que um dos suspeitos, António Joaquim, apagou o rasto do seu envolvimento no crime, por conhecimentos adquiridos no exercício da sua profissão. António Joaquim, amante da viúva, Rosa Grilo, é oficial de justiça e, nos últimos 16 anos, exerceu na "área criminal". Para a magistrada, tal factor torna-o "conhecedor dos meandros da investigação".



Segundo o Correio da Manhã na edição deste sábado, que cita o despacho da magistrada, existe aida o perigo de fga e a possibilidade de perigo de perturbação do decurso do inquérito. A juíza defende ainda a manutenção da prisão preventiva considerando que a libertação de António Joaquim iria criar "alarme social". O arguido, ainda segundo o CM, recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa, pedindo que a medida de coacção mais grave seja trocada apenas por termo de identidade e residência.



A 24 de Agosto, trinta e nove dias depois de ter sido visto com vida pela última vez, Luís Grilo foi encontrado sem vida, nu e com um saco na cabeça, num eucaliptal, em Covões, cerca de vinte quilómetros da casa dos sogros de Luís Grilo, Benavila, em Avis, no Alentejo. No dia 26 de Setembro, Rosa Grilo foi detida juntamente com o amante, António Joaquim. Ouvida em tribunal, dois dias depois, a viúva mudou a versão dos acontecimentos, entrou em contradições, e contou que o marido tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola. Os autores do homicídio seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva, estando acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.