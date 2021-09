Sucessão. A grande maratona dos socialistas

A disputa pela liderança do PS é uma maratona, não é um sprint. Mas já há corredores de fundo a percorrer a pista e quem tenha sido lançado na corrida a meio. O 23º Congresso serviu para perceber em que ponto está cada um dos possíveis sucessores de António Costa. E para deixar claro que quem quiser chegar ao lugar terá de ter fôlego.



“O pós-costismo não se sabe quando é”, diz à SÁBADO um dos homens-fortes do pedro-nunismo. Mesmo sem data à vista para a disputa, Pedro Nuno Santos não deixa de fazer o caminho de quem soma tropas para o dia em que tiver de avançar. “O Pedro Nuno tem apoiantes em todas as federações socialistas”, admite um dos próximos de Ana Catarina Mendes, que não desvaloriza o potencial de fogo do ministro das Infraestruturas no partido, mas sublinha que há contas que só se farão quando Costa estiver de saída. “E isso ninguém sabe quando é.”



Há três anos, Costa fechou o congresso a garantir não ter “metido os papéis para a reforma”, mas desta vez o líder deixou claro que tem ânimo para “servir Portugal”.