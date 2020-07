Ricardo Salgado, o acusado disto tudo No princípio e no fim da história dos (eventuais) crimes cometidos no Universo Espírito Santo, como lhe chama a Procuradoria-Geral da República, está Ricardo Salgado, antigamente conhecido como o "dono disto tudo", agora na pelo do "arguido acusado de tudo".

Salgado "quis e conseguiu" causar "sérios danos patrimoniais" aos lesados do BES Segundo o Ministério Público, Ricardo Salgado "quis e conseguiu" causar "sérios danos patrimoniais nos clientes investidos em papel comercial da Espírito Santo Internacional e da Rioforte, e no próprio BES". Na acusação do caso BES, a que a SÁBADO teve acesso, detalha-se como centenas de investidores privados foram aliciados a investir em papel comercial e se tornaram nos chamados lesados do BES, perdendo milhões de euros.

Passos Coelho rejeitou carta de Salgado para beneficiar Rioforte No dia 7 de abril de 2014, Salgado pediu ao então primeiro-ministro para reverter uma decisão do Banco de Portugal. Acusação conta o momento. - Portugal , Sábado.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) confirmou, esta terça-feira na acusação proferida no caso BES, uma investigação da SÁBADO de Julho de 2019: parte da campanha presidencial de Cavaco Silva, em 2011, foi financiada pelo chamado "saco azul" do grupo, a ES Enterprises. Leia a investigação na íntegra.São nove cheques do Banco Espírito Santo (BES) e um do Barclays assinados em novembro e dezembro de 2010 por elementos do Grupo Espírito Santo (GES) e membros do conselho de administração e da comissão executiva do BES. Como muitos outros donativos individuais, estes documentos bancários foram registados nas contas oficiais da candidatura de Aníbal Cavaco Silva, nas Eleições Presidenciais de 2011, que deram a vitória ao antigo líder do PSD e o levaram a exercer o segundo mandato de cinco anos à frente do País (2011/16).Na realidade, estes donativos individuais terão resultado de um acordo de bastidores que iludiu a lei portuguesa de financiamento às campanhas destas eleições, que só permite donativos até um determinado montante, sempre feitos por pessoas individuais e nunca por empresas ou outras entidades coletivas. Depois de uma longa investigação, que levou a SÁBADO a analisar inúmeros dados sobre transferências financeiras interbancárias de e para contas em nome de offshoresalegadamente controlados por altos responsáveis do BES/GES, conseguimos apurar que, poucos meses depois de terem passado os cheques à candidatura de Cavaco Silva, ocorreram transferências de valores idênticos paraoffshoresde doadores de Cavaco.A grande suspeita é que a legislação sobre financiamento político terá sido contornada através da ação de uma entidade controlada pelo GES e então desconhecida da maioria dos portugueses, a ES Enterprises (uma espécie de saco azul do grupo para fazer pagamentos que não entravam nas contas oficiais do GES), que terá restituído o dinheiro que os beneméritos doadores do clã Espírito Santo fizeram a Cavaco Silva, um político que tinha relações muito próximas com Ricardo Salgado. O esquema usado terá sido de tal forma eficaz que nenhuma autoridade – PJ, Ministério Público ou Entidade das Contas e Financiamentos Políticos – detetou o que sucedeu.Entre os agora suspeitos doadores de Cavaco Silva estão Ricardo Salgado, o então poderoso presidente da Comissão Executiva do BES, que assinou o primeiro cheque a 25 de novembro de 2010, seguido pelos administradores executivos do banco José Manuel Espírito Santo Silva, Rui Silveira, Joaquim Goes, António Souto, Amílcar Morais Pires e Pedro Fernandes Homem. E também Manuel Fernando Espírito Santo Silva, presidente da Rioforte, e o comandante António Ricciardi, um dos donos do GES e pai do então administrador José Maria Ricciardi. Houve ainda, pelo menos, outro doador ligado a Salgado que passou um cheque a Cavaco Silva, Mário Mosqueira do Amaral, que morreu em março de 2014, aos 81 anos. Tratava-se de um acionista de referência da holding Espírito Santo Control (Mosqueira ajudou a refundar o grupo depois das nacionalizações e tinha 16% do grupo) e um dos cinco elementos do núcleo duro que controlava o GES.Com exceção do cheque preenchido informaticamente e assinado pelo punho de Ricardo Salgado, todas as outras doações foram feitas à mão, com letra bem legível escrita a caneta e sempre dirigidas à "candidatura de Aníbal António Cavaco Silva". Nuns casos, os valores dos cheques atingiram os 25.560 euros, o teto máximo (60 salários mínimos mensais por doador, ou seja, 60 vezes €426, o ordenado mínimo na altura) permitido pelo regime de donativos de pessoas individuais previsto na lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. Noutros casos, o montante foi arredondado para os 25 mil euros. No total, as 10 doações do clã dos Espírito Santo atingiram os 253.360 euros. Quase metade do montante de todos os donativos que tinham sido previamente orçamentados pela campanha de Cavaco Silva – 550 mil euros (na realidade, a recolha de donativos acabou por atingir cerca de 1,5 milhões de euros – ver caixas com outros donativos polémicos).O cruzamento entre os documentos oficiais de prestação de contas da campanha de Cavaco Silva que a SÁBADO consultou na ECFP, nas instalações do Tribunal Constitucional, e as centenas de ficheiros do chamado saco azul dos Espírito Santo a que acedemos, indicia que não foram os gestores liderados por Ricardo Salgado (a SÁBADO não conseguiu apurar com exatidão se foram todos ou se ainda haverá outros casos) que financiaram Cavaco, mas sim a ES Enterprises, depois denominada Espírito Santo Management Services.Os indícios de que isso terá sucedido são muitos. Logo a 22 de dezembro de 2010, a Enterprises fez uma transferência de 25.560 euros, apenas descrita como tendo destino o ES Bank Panamá. Documentos revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas no caso dos Panamá Papers revelaram que Ricardo Salgado foi beneficiário de duas sociedades offshore, a Eolia Holdings e a Penn Plaza Management (apenas dois dos vários offshoresque teve ao longo dos anos para, por exemplo, fugir ao fisco), ambas com contas bancárias nas Ilhas Caimão e no Panamá.O valor transferido corresponde exatamente ao montante doado por Salgado a Cavaco Silva. Mas também ao valor do donativo feito por José Manuel Espírito Santo Silva, o primo do ex-banqueiro que era administrador da Enterprise – apesar de, na comissão parlamentar de inquérito do caso BES/GES, José Manuel ter dito que desconhecia a existência desta sociedade que é um dos alvos privilegiados do Ministério Público (MP) no processo principal, que se arrasta desde 2014 no Departamento Central de Investigação e Acção Penal.Mas a Enterprises já surgiu referenciada noutros dois processos: na Operação Marquês, como tendo sido a origem dos pagamentos a Zeinal Bava (25 milhões) e a José Sócrates (29 milhões). E no caso EDP, identificada, igualmente, como a fonte dos pagamentos ao antigo ministro da Economia Manuel Pinho (2 milhões). Durante muitos anos, a sociedade foi utilizada pelo banco para realizar compensações salariais a quadros do GES, como os antigos administradores Morais Pires e a diretora do Departamento Financeiro e Mercados, Isabel Almeida, e ao próprio Ricardo Salgado. Ouvido como arguido nos processos do BES e na Operação Marquês, o antigo banqueiro classificou alguns destes pagamentos como fazendo parte de remunerações extras, as quais seriam pagas pela entidade responsável pelos "serviços partilhados" do grupo, a ES Enterprises. O MP tem visto esta entidade como um saco azul para pagamentos laterais e fora dos livros de contabilidade. Contactado pela SÁBADO, Rivardo Salgado não reagiu até à hora de fecho desta edição. Já José Manuel Espírito Santo, através do advogado Rui Patrício, confirmou ter contribuído "a título pessoal" para campanhas presidenciais, mas rejeitou que isso fizesse parte de uma "estratégia" que implicasse o reembolso do dinheiro.Quando também prestou depoimento na comissão parlamentar de inquérito a 11 de dezembro de 2014, Morais Pires foi questionado pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua sobre uma "tal Allanite". Morais Pires respondeu, dizendo que nada poderia dizer, já que o assunto estava a ser investigado pelo MP. Isso era verdade porque a Allanite era uma entidade offshore, tinha Morais Pires como último beneficiário e este já então era suspeito da prática de crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, tal como depois referiu o inspetor tributário Paulo Silva no relatório final da investigação da Operação Marquês. Constituído, entretanto, arguido no caso principal do BES/GES, o antigo braço-direito de Ricardo Salgado terá também participado no esquema do financiamento da campanha eleitoral de 2011 de Cavaco Silva. A história conta-se em episódios breves. Os documentos a que a SÁBADO teve acesso mostram que a Allanite foi titular de uma conta no banco Credit Suisse, para onde, por exemplo, foram transferidos (com origem na Enterprises) 1,5 milhões de euros a 31 de dezembro de 2012 e a mesma quantia cerca de um ano mais tarde (a 28 de novembro de 2013). No entanto, já entre março e abril de 2010, a mesma sociedade recebera do Banco Espírito Santo Angola duas transferências: uma no valor de 1,478 milhões de euros e a segunda de 1,499 milhões de euros.Curiosamente, um mês após as Presidenciais de 2011, em fevereiro, a Allanite recebeu uma transferência da Enterprises no valor de 1,525 milhões de euros, ou seja, mais cerca de 25 mil euros do que o anterior montante. E esta poderá ter sido a quantia que serviu de pagamento a Morais Pires pelo donativo feito à candidatura de Cavaco Silva, através de um cheque do banco Barclays com a data de 26 de novembro de 2010. À, Morais Pires disse que, "enquanto cidadão", fez donativos de "forma voluntária" para a candidatura de Cavaco Silva. O ex-gestor confirmou os montantes recebidos do BES a título de "prémios de desempenho", mas negou ter participado em "qualquer estratégia ou alinhamento com terceiros nos donativos, não tendo pedido nem recebido qualquer compensação".Outro caso de coincidência de valores doados e recebidos através do saco azul dos Espírito Santo diz respeito a António Souto, antigo administrador do BES. Parte I: segundo a lista de donativos das Presidenciais de 2011, "António José Batista Souto" contribuiu com 25.560 euros para a campanha de Cavaco Silva. Fê-lo através de um cheque do BES datado de 30 de novembro de 2010. Parte II: um documento da contabilidade interna da Enterprises a que tivemos acesso, de dezembro de 2006, revela que Souto já então era o beneficiário do offshoreEgremont Holding. Parte III: em junho de 2011, com Cavaco Silva a cumprir o segundo mandato na Presidência da República, António Souto recebeu uma transferência da Enterprises para uma conta da Egremont no Banque Privée Espírito Santo. O montante? Precisamente 25.560 mil euros.Se os antigos administradores do BES Morais Pires e António Souto poderão ter sido compensados depois das eleições presidenciais, outros, como Pedro Homem, poderão até ter recebido os montantes antes da votação realizada a 23 de janeiro de 2011. O antigo administrador do BES, de acordo com documentos da Enterprises a que acedemos, controlaria duas sociedades offshore, a Picas e a Belvedere, também beneficiárias de várias transferências do saco azul do GES. Porém, a 20 de dezembro de 2010, cerca de um mês depois de ter passado um cheque de 25 mil euros à candidatura de Cavaco Silva, Pedro Homem recebeu numa conta em seu nome no Banque Privée a mesma quantia da Enterprises.Ainda a 20 de dezembro de 2010, a Enterprises fez entrar na conta de outro offshoremais uma transferência de 25 mil euros. O destino: a Fundação dos Cedros, uma sociedade criada no Panamá pelos advogados da Mossack & Fonseca e que tinha como beneficiário Manuel Fernando Moniz Galvão Espírito Santo, um dos gestores do GES. Os 25 mil euros recebidos na conta do offshorecorrespondem à quantia doada por Manuel Fernando a Cavaco Silva.Outros quatro gestores ligados aos Espírito Santo, Mário Mosqueira do Amaral, Joaquim Goes, Rui Silveira e António Ricciardi fizeram também generosas doações para a campanha de Cavaco: entre 25.000 e 25.560 euros. Os documentos a que a SÁBADO teve acesso não permitem, porém, identificar transferências em concreto que permitam relacionar a contribuição e a posterior compensação. O que sabemos é que Joaquim Goes deteve o offshoreEverway Investments e que Mário Mosqueira do Amaral foi beneficiário das entidades Maiden e Faywood. Já a Alvalade Foundation esteve ligada a António Ricciardi, enquanto Rui Silveira manteve ao longo de vários anos uma standingorder(ordem de pagamento permanente), de cerca de 15 mil euros no offshoreVon Greber, também referenciado nos documentos a que acedemos como "Von Gerber". À, Luís Pires de Lima, advogado de Rui Silveira, confirmou que o cliente "contribuiu para a campanha presidencial de Cavaco Silva em 2011 por sua iniciativa e não em obediência à estratégia de quem quer que fosse". Esclareceu ainda que todos os rendimentos obtidos por Silveira no estrangeiro foram declarados às Finanças em Portugal. Por sua vez, Magalhães e Silva, advogado de Joaquim Goes, disse-nos apenas que Goes nunca recebeu qualquer remuneração através da Everway e que todos os seus rendimentos foram declarados ao fisco.No entanto, aapurou que até estes últimos administradores (e porventura outros altos quadros do BES) são suspeitos do financiamento ilegal de campanhas eleitorais, um crime cuja pena de prisão vai de 1 a 3 anos (além de coimas que podem chegar a 200 vezes do valor do salário mínimo nacional à data da prática dos crimes). É que no decorrer da realização da nossa investigação, descobrimos que o alegado financiamento a Cavaco Silva também está sob escrutínio no DCIAP, um órgão do MP especializado em crimes complexos e que tutela há cinco anos os processos BES/GES.Ao que apurámos, a equipa liderada pelo procurador José Ranito terá levado as suspeitas já detetadas ao conhecimento do diretor do DCIAP, Albano Pinto, e à procuradora-geral da República, Lucília Gago. As ordens da hierarquia do MP foram que o caso – mesmo sendo colateral ao universo dos crimes praticados nos processos – deverá ser investigado até às últimas consequências. Ou seja, o MP vai tentar identificar todos aqueles que, dentro e fora do BES/GES, empresários e eventualmente políticos, planearam e participaram no alegado esquema de financiamento ilegal das Presidenciais de 2011. "A investigação está muito adiantada", revelou àuma fonte próxima da investigação, destacando que o MP obteve até de vários dos alegados envolvidos no esquema a confirmação de que terá sido "tudo combinado e dirigido por Ricardo Salgado". Sem querer adiantar muita informação, a mesma fonte garantiu que o DCIAP já identificou "mais de uma dezena de suspeitos", bem como as movimentações financeiras internacionais. E que a investigação não deverá ficar pelo financiamento ilegal porque o crime já estará prescrito desde 2016."O prazo de prescrição para a moldura penal desse tipo de crimes é de cinco anos e a data começa a contar no momento em que o facto tiver sido consumado", esclarece à SÁBADO o advogado Martim Bouza Serrano, sócio do escritório CCA Advogados. Sabendo disto, o MP está a estudar a possibilidade de associar o crime de financiamento ilegal a outros com penas mais elevadas, como o de fraude fiscal qualificada e de branqueamento de capitais. Aqui, os prazos de prescrição sobem para, respetivamente, 10 e 15 anos.O generoso contributo do clã Espírito Santo para a campanha de 2011 de Cavaco Silva – noticiado pela primeira vez só três anos depois das eleições, em 2014, pela comunicação social – seguiu um percurso aparentemente legal. Conforme diz a Lei 19/2003, de 20 de junho (ainda em vigor), o dinheiro foi obrigatoriamente titulado por cheque/transferência bancária, tendo entrado numa conta bancária aberta pelo mandatário financeiro Vasco Valdez Matias, a 4 de novembro de 2010, no Millennium BCP, Private Bankers. A conta foi exclusivamente destinada a esse efeito e só podiam ser efetuados depósitos com origem em donativos ou angariações de fundos para a campanha. Tudo parecia estar certo.Aliás, ainda hoje não há qualquer referência a suspeitas de financiamentos ilegais no dossiê da candidatura de Cavaco Silva que se encontra depositado na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP). Nem nos documentos da própria campanha ou na auditoria e na análise feita pela ECFP. A documentação oficial consultada pela SÁBADO apenas refere que foram encontradas incongruências, incorreções ou situações anómalas, mas ao nível de algumas receitas e despesas da campanha referentes sobretudo a situações relacionadas com gastos em jantares. Ou então decorrentes da falta de suportes documentais ao nível das despesas com pessoal contratado ou gastos faturados e que não teriam a ver com o ato eleitoral.Antes destas conclusões, a Entidade das Contas pediu esclarecimentos à campanha de Cavaco Silva sobre o registo contabilístico de todas as receitas a propósito, por exemplo, dos donativos recebidos e do uso dos respetivos livros de recibos – a campanha tinha 20 livros destes, um total de mil recibos, mas esteve muito longe de os usar todos. "Nós tivemos extremo cuidado com tudo. No fim até devolvemos, por ordem do Profº. Cavaco Silva, uma boa parte da subvenção estatal a que tínhamos direito", diz ào advogado Vasco Valdez Matias. O mandatário financeiro de Cavaco Silva na campanha de 2011 garante ainda que nunca suspeitou de alegados financiamentos ilegais relacionados com o BES/GES. "Desconheço em absoluto. Eles voltaram a receber o dinheiro?! Se for verdade, como é que podíamos saber?!", diz antes de concluir com alguma ironia: "Essas pessoas eram vistas como idóneas e nem o Banco de Portugal desconfiava delas. Como é que eu iria desconfiar?"No terreno, a fiscalização da eleição de 2011 coube também à associação Transparência e Integridade, que fez um protocolo com a Entidade das Contas para monitorizar, apenas entre 7 e 24 de janeiro, as "ações e meios de campanha eleitoral" utilizados pelos diversos candidatos. O projeto foi coordenado pelo então presidente da Transparência, Luís de Sousa. "Financiamento ilegal através de donativos em cheques? Não, nunca soubemos de nada. Mas nós não tocámos na receita, só nas evidências de gastos. Perceber isso dos cheques seria quase impossível até para as auditorias. Pelo menos, sem uma denúncia", refere ào professor universitário.Efetivamente, na altura, entre os dados que suscitaram a atenção da Entidade das Contas não estiveram as doações de altos responsáveis do BES/GES, mas algo bem mais mundano: a participação de vários cantores e artistas na campanha de Cavaco Silva. Como o caso dos cantores Ricardo Ribeiro, Simone de Oliveira, Mafalda Arnauth, Rosinha, Ana Varela e a Tuna Macho Latino. Ou dos apresentadores de TV Jorge Gabriel e Carlos Malato. A Entidade das Contasperguntou se eram pagos e a candidatura de Cavaco disse que não.Conclusão: o panorama detetado na campanha de Cavaco Silva não foi muito diferente do que é habitual suceder nas campanhas eleitorais, mesmo tendo em conta que o Tribunal Constitucional comunicou ao MP, em 2014, diversas violações da lei desta candidatura (e também de outros cinco candidatos a essas eleições). Resultado: o MP mandou aplicar coimas a Cavaco Silva e ao mandatário financeiro por causa de "deficiências de suporte documental" e de "despesas de campanha faturadas após a data do ato eleitoral", conforme refere o Acórdão 98/2016 do TC.Foi aqui que o MP citou os gastos efetuados com a compra de relógios à Boutique dos Relógios Plus, nomeadamente uma fatura de 24.640 euros, com data de 8 de fevereiro de 2011 (16 dias depois da data das eleições). Nos documentos que aconsultou na Entidade de Contas, em dossiês em papel e em ficheiros informáticos, esta despesa aparece dividida em dois itens: "Tissot Generosi s/ diamantes" (5.600 euros) e "relógio preto" (19.040 euros gastos em relógios oferecidos a colaboradores da campanha). Antes desta compra, a 10 de janeiro do mesmo ano, a candidatura de Cavaco Silva recebeu uma fatura da Camisaria Pitta, a centenária loja lisboeta de alfaiataria que acabou por fechar em 2018. A loja cobrou 7.950 euros pela venda de 55 gravatas, 20 lenços, um fato, um casaco e umas calças.A Entidade das Contas, o MP e o TC concluíram que houve despesas que – ao contrário do defendido pela candidatura de Cavaco – "não tiveram intuito ou benefício eleitoral". Por isso, em 2016, o TC condenou Cavaco Silva a pagar uma multa de 700 euros e o mandatário financeiro ficou com uma coima superior, 1.100 euros (outros candidatos às Presidenciais foram condenados a pagar coimas parecidas ou superiores).A grande questão já não será se houve ou não crimes praticados na campanha para as Presidenciais de 2011, mas até onde irá todo o alegado esquema em termos de envolvidos. Em julho de 2014, com o BES a afundar como o Titanic, Cavaco Silva apareceu publicamente a dizer que os portugueses podiam confiar no banco; que uma coisa era a instituição financeira e outra o grupo privado dos Espírito Santo, o GES. Não foi bem assim, como mais tarde ficou comprovado. O Presidente ainda corrigiu o que tinha dito, responsabilizando o Banco de Portugal pela informação que lhe tinha sido dada, mas o mal ficou feito dias antes da recapitalização do banco.Por isso, para alguns críticos, as declarações de Cavaco Silva poderão ter sido influenciadas também pela relação próxima que mantinha há décadas com Ricardo Salgado. Logo em 2014, o jornal i recuperou parte desse percurso que começou na década de 60, quando Cavaco foi professor de Salgado na faculdade. Depois, na década de 90, deu-se o retorno em força dos Espírito Santo a Portugal, dois anos depois de uma reunião, realizada em 1989 na Suíça, entre Salgado e o então primeiro-ministro Cavaco Silva. A proximidade tornou-se óbvia quando, em 2004, Salgado convidou Cavaco e a mulher para um jantar em casa, onde estiveram também Marcelo Rebelo de Sousa, o então primeiro-ministro Durão Barroso e as respetivas mulheres. Na altura, o Expresso adiantou que o convite tinha como objetivo "pressionar Cavaco a candidatar-se às eleições presidenciais" de 2006. Questionado pelo jornal, Salgado admitiu que eram todos amigos: "[Tratou-se] de um jantar privado de casais que têm laços de amizade."Mas Cavaco Silva avançou mesmo para a Presidência da República com o apoio em peso do clã dos Espírito Santo (e de muitos outros empresários e banqueiros, inclusive de figuras hoje proscritas como José Oliveira Costa, Emídio Catum, Nuno Vasconcellos e João Pereira Coutinho). E logo em 2006, nas eleições que disputou com os mais diretos concorrentes, Mário Soares e Manuel Alegre, Salgado e outros elementos do BES/GES centraram os donativos em Cavaco – um total de 149.892 euros. Conforme aconfirmou na respetiva lista de donativos que está no TC, além de Salgado, outros quatro administradores do GES, entre os quais o comandante António Ricciardi (expresidente do BES, que não conseguimos contactar), José Manuel Espírito Santo (ex-administrador) e Manuel Espírito Santo (ex-presidente da Rioforte que não respondeu aos contactos da SÁBADO), optaram pelo então donativo máximo para a campanha que levou Cavaco a Belém pela 1ª vez – 22.482 euros.O mesmo valor foi doado por Rui Silveira (então presidente da Assembleia-Geral da ESAF) e por Mário Mosqueira do Amaral. Todos os cheques foram passados no mesmo dia, a 21 de novembro de 2005. Já José Maria Ricciardi administrador do BES e presidente do banco de investimento, o BESI) deu 15 mil euros através de um cheque assinado a 14 de novembro de 2005. Curiosamente, com exceção do filho Ricciardi, todos voltaram a fazê-lo em 2011.Artigo originalmente publicado nade 4 de julho de 2019.