O Tribunal Constitucional confirmou multas de cinco mil euros aplicadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) ao PSD e ao CDS por falhas nas contas da campanha da coligação "Portugal à Frente" nas eleições legislativas de 2015, com Pedro Passos Coelho como líder.Segundo a TSF , a decisão, de meados de dezembro, incide sobre quatro "notas fiscais" emitidas pela Secretaria das Finanças da Prefeitura do Recife (Brasil) em que a agência de publicidade Arcos de Propaganda, do estratega e diretor das campanhas de Passos Coelho em 2011 e 2015, prestava um serviço de "planejamento e assessoria na campanha" no valor de 441 mil euros, considerado demasiado genérico pelo tribunal. No entanto, as quatro "faturas incompletas" somam ao todo 600 mil euros - e não 441 mil -, algo que a coligação "Portugal à Frente" justificou à ECFP com a "confiança no fornecedor", a "qualidade do serviço" e a "confidencialidade da estratégia de campanha".