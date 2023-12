Inverno começa sexta-feira com temperaturas máximas entre os 7 e os 17 graus

O inverno começa às 03h27 de sexta-feira (hora de Lisboa) com céu pouco nublado e com temperaturas máximas a variar entre os 7 e os 17 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







Carlos Gonçalves/Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O IPMA prevê para sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no nordeste transmontano e na Beira Alta até ao início da tarde e vento fraco a moderado de norte/nordeste, soprando por vezes forte nas terras altas.A previsão aponta ainda para formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no nordeste transmontano, na Beira Alta e nos vales dos rios, formação de geada, em especial no interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima.As temperaturas mínimas na sexta-feira vão oscilar entre os -3 graus Celsius (Bragança) e os 8 (Lisboa e Faro) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 17 (em Faro).De acordo com o IPMA, a partir de sexta-feira e até dia 26, Portugal continental vai ser influenciado por um anticiclone localizado a noroeste, que se deslocará gradualmente para a Península Ibérica.Por isso, estão previstos dias de céu pouco nublado ou limpo, apresentando muita nebulosidade até ao meio da manhã, em especial no interior Norte e Centro, onde em alguns locais poderá persistir ao longo do dia.Está também previsto vento fraco a moderado de norte/nordeste, por vezes forte nas terras altas, e irá gradualmente rodando para leste/nordeste e enfraquecendo, prevendo-se que a partir do dia 24, véspera de Natal, o vento seja em geral fraco e predominante do quadrante leste.Até dia 26, o IPMA prevê também a formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no nordeste transmontano, na Beira Alta e nos vales dos rios, sendo que a partir do dia 24 aumenta a probabilidade de haver persistência ao longo do dia no nordeste transmontano e na Beira Alta com possibilidade de formação de sincelo.Na véspera e dia de Natal está prevista "uma depressão pouco cavada em altitude centrada junto à Península Ibérica, que poderá condicionar temporariamente o estado tempo com possibilidade de ocorrência de precipitação, mas, neste momento, esse cenário apresenta-se como muito pouco provável", refere o IPMA em comunicado.Quanto às temperaturas, o IPMA prevê valores entre 10 a 20 graus, com os valores mais elevados no Alentejo e Algarve, e entre 5 e 10 graus no interior Norte e Centro.A temperatura mínima deverá registar, de um modo geral, valores entre 02 e 08 graus, com os valores mais elevados no litoral Centro e Sul, e entre -3 e 2 graus no interior Norte e Centro.A partir de sexta-feira e até dia 26, a agitação marítima será mais intensa na costa ocidental e no início do período, com ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, prevendo-se que diminua gradualmente para uma altura significativa inferior a 2 metros a partir de sábado.