Todas as manhãs, Mário Nogueira coloca o símbolo "9A 4M 2D" na roupa – e quer cumpri-lo à letra. O ícone da luta pela recuperação integral do tempo de serviço dos professores (ou seja, nove anos, quatro meses e dois dias) distribui-se em crachás e autocolantes, desde há seis meses e com larga adesão da classe.





Como podemos recuar? Não vamos cometer uma ilegalidade. É uma discriminação face à generalidade da função pública e aos colegas das regiões autónomas

A luta continua, garante ào secretário-geral da Fenprof (Federação Nacional de Professores). Não será fácil, nem terá um desfecho nos próximos dias, mas o sindicalista de 60 anos acredita que "nos próximos tempos" chegarão à meta. Como quem diz: a contagem completa para efeitos de progressão na carreira vai acontecer. Há um ano, Fenprof iniciou a ronda de negociações com o Ministério da Educação para que a medida fosse tomada. Estão num impasse.Da parte deles não. Temos até quarta-feira [12 de Dezembro] para pedir ou não a negociação suplementar da reunião de dia 5 [de Dezembro]. Só vamos decidir ao final do dia. Estamos a avaliar. Se o Governo insistir em não querer resolver o problema, de forma semelhante à Madeira e aos Açores, tenho a certeza de que os meus colegas do Continente vão fazer uma luta tremenda.

Que tencionam fazer?

Há possibilidade de os professores voltarem em grande força à rua, em 2019; ou a outras formas de luta como as greves em momentos sensíveis. É evidente que a melhor luta, a melhor greve, é aquela que não é preciso fazer. Estamos perfeitamente a tempo de não optar por aí.

Ponderam recuar na exigência dos nove anos, quatro meses e dois dias de contagem de tempo de serviço?

Como podemos recuar? Não vamos cometer uma ilegalidade. É uma discriminação face à generalidade da função pública e passará a ser em relação aos colegas que trabalham nas regiões autónomas, uma vez que a recuperação total foi transformada em lei na Madeira e está em negociação nos Açores. Gostaria de saber se o Dr. Carlos César, líder parlamentar do PS, é contra o corte de tempo aos professores dos Açores. Porque ele é açoriano, foi o anterior presidente do governo regional e é natural que acompanhe as coisas que lá se passam. O que há da parte do Governo de Lisboa é uma teimosia de não querer negociar o prazo e o modo, somente o tempo.



É um braço-de-ferro sem fim à vista?

Da nossa parte não há braço-de-ferro; há até uma grande disponibilidade para negociar o prazo e o modo da recuperação. A progressão por via do descongelamento não está em causa. O problema é que as professores sobem para um escalão onde já deveriam ter progredido há nove anos. Ou seja, nove anos e quatro meses é um quarto da vida profissional das pessoas. Se este tempo não for contabilizado na íntegra, milhares de professores nunca chegarão ao topo da carreira. Demoram 34 anos até lá chegarem. Se tirarem nove anos, em vez de 34 anos de serviço precisam de 43. Aos 40 podem reformar-se, mas só chegam ao topo da carreira aos 43? Não tem sentido nenhum.



Querem também converter o tempo de serviço por reformas antecipadas?

Temos defendido que, por opção, os professores podem usar este tempo para efeitos de aposentação antecipada. O corpo docente está envelhecido e é uma possibilidade. Seria uma forma de poderem sair e dar lugar aos novos.

Que pensam os professores (num universo de 120 mil)?

Fizemos um inquérito aos colegas no ano lectivo passado. Em quatro dias obtivemos uma taxa de participação elevadíssima. Foram validadas 50.738 respostas e 97% dos professores responderam que os sindicatos não deviam abrir mão nas negociações do tempo de serviço.

Está confiante nas negociações em 2019?

Há uma coisa que não tenho dúvidas: o tempo de serviço dos professores vai ser contado. Acho que não vai ser fácil, nem vai acontecer nos próximos dias. Será nos próximos tempos. Não estamos a pedir retroactivos, nem aumentos de salários, nem uma carreira melhor.

Na primeira metade da legislatura, o ministro foi dando resposta. Quando chegou o momento de responder às questões de fundo deixou de ter protagonismo

Como analisa a atitude do ministro Tiago Brandão Rodrigues ao longo desta ronda negocial?

Não o vejo há três meses, desde que ele disse que iria cortar seis anos e meio [de tempo de serviço dos professores]. Ainda na reunião de dia 5 foram a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão; e a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca. Acho que ele foi escolhido por ser mais jovem, alguém que estava fora do País. O Governo tentou apaziguar guerras que estavam instaladas por aí, encontrando alguém que não estivesse associado a coisa nenhuma. Na primeira metade da legislatura, o ministro foi dando resposta e reuniu-se com os sindicatos trimestralmente. Quando chegou o momento de responder às questões de fundo – carreira, aposentação, combate à precariedade e horário de trabalho –, deixou de ter protagonismo. Percebemos que estamos a negociar com o Governo pelo Ministério das Finanças.

Tem sido um processo desgastante?

O desgaste resulta do facto de o Governo dizer, até ao final de Fevereiro, que não iria contar tempo nenhum porque a lei não deixava. Em Março formalizou por escrito que afinal iria contabilizar dois anos, nove meses e 18 dias. Tivemos oito reuniões por causa desta questão. A primeira foi em Dezembro do ano passado.