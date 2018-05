Nas últimas semanas, o Ministério das Finanças chamou administradores de hospitais do Porto para responderem a questões sobre os serviços de pediatria sem que estivesse presente nenhum elemento do Ministério da Saúde. Segundo escreve o Jornal de Notícias esta sexta-feira, o gabinete de Mário Centeno deverá estar a planear uma reorganização na pediatria da região, incluindo na área da oncologia.Uma das possibilidades será a transferência de algumas valências da pediatria do S. João para o Centro Materno Infantil do Norte e para o Instituto Português de Oncologia (IPO).

Segundo o jornal, foram ouvidos no Ministério das Finanças, em Lisboa, os administradores do Centro Hospitalar do Porto e do Centro Hospitalar de São João, o director do IPO do Porto e ainda o do Centro Materno-Infantil do Norte, num processo conduzido pelo secretário de Estado Orçamento, João Leão.