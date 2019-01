Iniciativas em Lisboa assinalam 50 anos da morte de António Sérgio

Outra exposição, "Sérgio'19", dá destaque à sua faceta política, e é inaugurada na quinta-feira às 18:00 na Assembleia da República, contando com a presença, entre outras personalidades, do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva.



Segundo o 'site' da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), que coordena as iniciativas, no palácio de S. Bento disponibilizam-se "dados, documentos, notícias e objetos que visam propor ao visitante possibilidades de resposta e, igualmente, encarar o pensamento de Sérgio como algo pertinente e vivo".



António Sérgio (1883-1969) desenvolveu em Portugal, na teoria e de forma prática, a ideia do cooperativismo como modelo de uma sociedade; politicamente fez parte, como ministro da Educação, do Governo de Álvaro de Castro, em 1923.



Esteve exilado em Paris, de 1926 a 1933, com o fim da I República e já no Estado Novo (1933-1974), ligou-se sempre aos movimentos oposicionistas, tendo estado, entre outras iniciativas, na génese da candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República, em 1958.



Na SPA, à 17:00 inicia-se um programa vasto, que inclui a exposição "António Sérgio, um homem que pensou Portugal", constituída por reproduções de fotografias, documentos e manuscritos do autor de "Breve Interpretação da História de Portugal".



O ex-ministro das Finanças Guilherme d´Oliveira Martins apresenta uma conferência sobre "António Sérgio - Vida e Obra", seguindo-se "improvisações" ao piano, "Obra de homenagem a António Sérgio", por António Victorino de Almeida.



Neste âmbito, está ainda previsto a apresentação do livro "António Sérgio. Breves Percurso e Herança", de João Salazar Leite, e a entrega do Prémio António Sérgio, em diferentes categorias.



Em Inovação e Sustentabilidade, os vencedores, em 'ex-aequo', são a cooperativa de consultadoria Coolabora-Troca a Tod@s e a empresa social U.DREAM - Expansão da U.DREAM para a cidade de Aveiro, sendo as Menções Honrosas entregues à Solidaried'arte, Loja Eco Solidária Itinerante e à Casa do Povo de Abrunheira -- ArteMemória - Cuidar da memória através da arte.



Na categoria de Estudos e Investigação, o vencedor é Vítor Manuel Figueiredo, pelo ensaio "As Cooperativas como Alianças Estratégicas: Fatores de sucesso para a satisfação dos cooperadores vitivinícolas da região do Dão", e em Trabalhos de Âmbito Escolar o vencedor foi o Agrupamento de Escolas Conde de Ourém -- Projeto AGIR, em Ourém, no distrito de Santarém.



Na categoria de Trabalhos Jornalísticos, os vencedores, 'ex-aequo', são Isabel Osório pela reportagem especial "Os 25 Anos da Associação Abraço", e Marta Gonçalves e Nuno Botelho, pela reportagem "Gente bonita come fruta feia: as virtudes da imperfeição", tendo uma Menção Honrosa sido atribuída a Pedro Vasco Oliveira, pela grande reportagem, "Confederação Portuguesa de Economia Social: Nascimento de uma organização impensável há pouco mais de um ano".



O Prémio de Honra Personalidade da Economia Social distingue Francisco Silva, da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confagri), e com "Honra à Capacidade Empreendedora", Ivone Félix, da CerciOeiras (Cooperativa Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidade), no distrito de Lisboa.

