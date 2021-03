Iniciativa Liberal não apoia Moedas na candidatura à Câmara de Lisboa

26 de fevereiro José Couceiro com Leonor Riso

A Iniciativa Liberal não vai apoiar o candidato social-democrata Carlos Moedas na candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Os liberais decidiram candidatar-se sozinhos e de novo "com um perfeito desconhecido", como já tinha acontecido para as presidenciais quando apresentaram Tiago Mayan Gonçalves. Miguel Quinas será o candidato à Câmara da capital, anunciou o partido este sábado, numa conferência de imprensa a partir da Praça do Município, em Lisboa.







João Cotrim Figueiredo António Cotrim/Lusa

Miguel Quintas é lisboeta, tem 50 anos e uma licenciatura em Administração e Gestão de Empresas na Universidade Católica de Lisboa, tendo tirado o mestrado em Marketing. Começou a carreira na Mars, passou pela Opel e em 1998 fundou a Omnisiberia.