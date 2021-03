Abate de árvores saudáveis indigna Algés

No contexto das obras de requalificação e repavimentação da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, uma das maiores e centrais de Algés, no concelho de Oeiras, têm sido abatidas uma série de árvores saudáveis.







DR



As árvores que restam estão assim DR

Tal facto muito tem indignado os moradores, que pediram explicações ao executivo camarário na Assembleia Municipal de 23 de fevereiro, sem terem obtido qualquer resposta até à data."O abate ocorreu repentinamente, sem qualquer aviso prévio, não dando hipótese a qualquer protesto, de forma a evitá-lo", acusam os moradores, que se organizaram e vão agora mostrar a sua indignação.Será este domingo, dia 7 de março, às 11h, através do movimento #LutoPelasÁrvores, que consiste no gesto simbólico de pendurar uma bandeira negra à janela.Trata-se de um protesto organizado pela rede de moradores Desafiar Algés, que exige que "não seja cortada mais nenhuma árvore" e "se plantem novas árvores nos mesmos locais, de forma a recriar o alinhamento arbóreo na avenida".Desejam também que, "no futuro, sejam informados previamente deste tipo de decisões".Além disso, gostariam de obter informações acerca das poucas árvores que restam, anteriormente rodeadas de terra e que foram "estranguladas" pelo betão do novo pavimento.No âmbito deste movimento, foi ainda lançada online uma Petição Pública , dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.