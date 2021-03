Carlos Moedas, o senhor troika, vai até Lisboa 

O avô incentivava-o a estudar, porque tinha um sonho para o neto: vê-lo chegar a chefe da repartição das Finanças de Beja. Esta é uma história que Carlos Moedas conta por graça. Sabe que há muito ultrapassou os sonhos que o avô paterno tinha para ele. Já coordenou os programas da troika, foi comissário europeu e administrador da Gulbenkian. Aos 50 anos, a próxima etapa é a candidatura à Câmara de Lisboa.



Houve um tempo, porém, em que tudo isto parecia muito distante. Filho de uma costureira, que seria mais tarde auxiliar num infantário, e de um jornalista, Carlos nasceu seis anos depois da irmã mais velha. O pai, José Moedas, era um dos fundadores do Diário do Alentejo. À noite, ia com ele para a gráfica, enquanto verificava as provas. Mas as boas notas auguravam-lhe um futuro diferente. Em Beja, apostava-se que ia para Medicina. E talvez tivesse chegado a médico não fosse um acidente quando andava no 11º ano. Não foi grave, mas um dos feridos ficou ensanguentado. Carlos quase desmaiou e ficou claro que Medicina não seria a melhor opção.

Foi para Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. Acabado de chegar do Alentejo, o sotaque denunciava-o e o nome era quase uma alcunha. Sempre foi "o Moedas". "Dava-se bem com muita gente, não era um rato de laboratório", conta um colega de Faculdade, explicando que a popularidade lhe valeu ser "delegado de turma na licenciatura" em que era um dos melhores alunos. Quando o programa Erasmus dava os primeiros passos, a ideia de enviar os alunos para fora não era muito bem-vista. Carlos conseguiu bolsa e autorização para seguir para Paris, numa reunião em que as opiniões dos professores se dividiram. "O senhor Moedas vem de Beja, precisa de ir ver mundo", defendeu então o Professor Quintela, abrindo-lhe a porta a ser, em 1993, parte da primeira leva de estudantes Erasmus.



Foi para Paris, com 23 anos, no ano em que o pai morreu, devido a complicações relacionadas com o alcoolismo. Sem dinheiro, valeu-lhe a bolsa. A vida nunca mais seria a mesma. Depois de cinco anos em França, veio a admissão em Harvard, Boston, já com um mestrado do Técnico na bagagem. Apesar das bolsas, acabou os estudos com um problema: uma dívida de 80 mil euros (do empréstimo contraído para estudar). Por isso, quando a Goldman Sachs apareceu no Campus à procura dos melhores alunos, nem hesitou, apesar de nem saber bem o que fazia a empresa: era a que pagava mais.



A Goldman Sachs acabaria, contudo, por ser essencial no seu caminho. Foi lá que conheceu António Borges em agosto de 2000, que lhe abriu as portas do PSD. Mas o regresso a Portugal não se deu para a política. Veio por ter uma proposta para gerir a Aguirre Newman, uma empresa de imobiliário, que em Lisboa tinha apenas cinco pessoas. Não percebia nada do ramo, mas queria voltar ao País. Atirou-se ao trabalho e quando saiu já geria 100 pessoas.



Por essa altura, abriu a sua própria empresa de gestão de investimentos. Nesse ano 2008, Manuela Ferreira Leite era líder do PSD e António Borges apresentou-lhe o jovem que tinha conhecido na Goldman Sachs. Moedas tinha há muito interesse pela política, mas estava a leste dos esquemas partidários. Foi tomar um café com um antigo colega de faculdade, mais batido nessas lides, para perceber o que o esperava, e pouco depois já passava bastante tempo na sede da São Caetano à Lapa.