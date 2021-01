Sindicato dos Magistrados do MP em silêncio sobre espionagem a jornalistas

o Ministério Público mandou seguir, vigiar e espiar jornalistas, "não irá para já fazer comentários sobre o caso". E informa mesmo que o sindicato "não tem por hábito comentar investigações feitas por outros colegas".

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, diz que não está pronto para tecer comentários sobre as notícias que dão conta de que a Procuradoria-Geral da República permitiu fazer vigilância a jornalistas.A SÁBADO tentou obter um comentário por parte do SMMP, mas António Ventinhas refere que, apesar de já ter lido as notícias que dão conta de queSegundo o processo revelado pela SÁBADO, a procuradora Andrea Marques do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa quis saber com quem é que vários jornalistas (da SÁBADO, Correio da Manhã, SIC e Visão) contactavam no universo dos tribunais, apesar de a investigação em causa dizer só respeito a uma eventual violação do segredo de justiça no caso E-toupeira.O departamento de vigilâncias da PSP seguiu durante vários dias o jornalista da SÁBADO Carlos Rodrigues Lima, fotografando-o em frente ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal. A diligência foi ordenada à PSP sem qualquer mandado de um juiz de instrução, o que o Bastonário da Ordem dos Advogados, Luíz Menezes Leitão, considera poder ser ilícito. "Se implicar violação de direitos fundamentais, como monitorização de deslocações", deve haver um mandado passado por um juiz de instrução. "Tenho muitas dúvidas que possa ser feito sem mandato judicial", explicou à SÁBADO.