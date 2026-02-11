Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: tempestade apanha casa de secretário de Estado

SÁBADO
SÁBADO 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

E ainda os dinheiros do movimento criado por João Cotrim Figueiredo e a contratações no Livre

Repare o leitor em quem está na foto da esquerda atrás do primeiro-ministro. É Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil. A comitiva fazia a visita ao devastado distrito de Leiria, incluindo em Ansião, particularmente afetada. É precisamente em Ansião que o governante tem a sua casa (Rui Rocha até já foi presidente da câmara de Ansião).

Tópicos já votou e diz que conta com "todas as pessoas" voto Casa nova Constituição João Cotrim de Figueiredo Ansião Rui Rocha Partido Comunista Português Ana Jara Rui Tavares João Ferreira Lisboa Leiria Portugal
