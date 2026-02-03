Sábado – Pense por si

Portugal

Indiscretos: Chega contrata 10 assessores em Lisboa

SÁBADO
SÁBADO 23:00

E ainda a ordem no PSD para não se falar de Presidenciais, a dieta do deputado e os lanches de Carneiro

Em fevereiro de 2023, André Ventura acusou Rui Tavares, do Livre, de “distribuir lugares”: “[Os portugueses] pagam os sete assessores que tem na câmara de Lisboa, que são um balúrdio ao Estado.” Não eram sete, mas oito — e não se gastou mais porque foram efetuadas dentro do limite orçamental disposto para o gabinete. Volvidos três anos, o Chega faz o mesmo: o vereador Bruno Mascarenhas, sem pelouros, sobe a parada e contrata 10 assessores, a maioria candidatos autárquicos do partido em Lisboa, revela o portal da contratação pública. É o Chega a “distribuir lugares”, doutor Ventura?

