Covid-19. Incidência sobe pela primeira vez desde janeiro, R aproxima-se de 1

Portugal volta a não ter nenhum concelho em risco extremo e passa a ter apenas um em risco muito elevado, mas gráfico do desconfinamento de Costa colocaria 16 concelhos na zona vermelha, como Portimão e Ponta Delgada. Veja a evolução do gráfico do desconfinamento.

Portugal está a aproximar-se cada vez mais da segunda zona de risco do gráfico que dita o desconfinamento. Pela primeira vez desde janeiro, a incidência da covid-19 subiu esta segunda-feira e o R está cada vez mais próximo de 1, o limite a partir do qual, em média, um infetado propaga a doença a mais uma pessoa. Número de concelhos em risco desceu após normalização dos números na Madeira, mas existem 16 concelhos na zona vermelha do gráfico, a de maior risco.

Incidência subiu pela primeira vez desde janeiro

Portugal registou esta segunda-feira 309 novos casos de covid-19, um número superior de infetados ao das últimas duas segundas-feiras. Com isso, a incidência aumentou ligeiramente e é de 60,25 casos por 100 mil habitantes, depois de ontem o país ter ultrapassado a barreira da incidência de 60 definida pela ministra da saúde.

O gráfico do desconfinamento presente no boletim da DGS, contém ainda os dados de incidência relativos à passada semana, cruzados com o respetivo R(t), e define uma incidência nacional de 70 casos por 100 mil habitantes. Em território continental, o cenário melhora ligeiramente: 63,4 casos por 100 mil habitantes.





O R(t) também é ligeiramente superior a nível nacional (0.94) do que em território continental (0.93), mas sobe em relação à última atualização, feita na última sexta-feira, que dava conta de um índice de transmissibilidade de 0.93 no país e 0.92 em Portugal continental.

No entanto, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) na sexta-feira, o R(t) era já de 0.945 a dia 21 de março.







Nenhum concelho em risco extremo, apenas um em risco muito elevado



Com o boletim desta segunda-feira, foram também atualizados os dados das incidências da covid-19 nos 308 concelhos portugueses. Tal como na passada semana, não existem concelhos em risco extremo, e o número de concelhos em risco muito elevado baixou de cinco para um.

Depois da normalização dos dados em atraso na Madeira, Funchal, Ponta do Sol e Santa Cruz saíram deste patamar de risco, tal como Alcoutim, no Algarve.

O único concelho com mais de 480 casos por 100 mil habitantes é agora Machico, também na Madeira, com uma incidência de 601.





No patamar seguinte, de risco elevado, que compreende os municípios que registaram uma incidência de 480 a 240 casos por 100 mil habitantes entre 10 e 23 de março, estão oito concelhos, menos um que na última semana.

São eles Figueiró dos Vinhos, Marinha Grande e Belmonte (no Centro), Odemira e Moura (no Alentejo), Rio Maior, em Lisboa e Vale do Tejo, Alcoutim, no Algarve e Ribeira Brava, na Madeira.

Portugal tem 16 concelhos na zona vermelha do gráfico do desconfinamento

Com a atualização dos dados de concelhos, estes voltama mudar no gráfico apresentado por António Costa que dita o desconfinamento. A SÁBADO avançou esta segunda-feira que, relativamente aos dados da última semana, eram 19 os concelhos que se encontravam na zona vermelha deste gráfico, o de maior risco, com outros 28 municípios na zona laranja, de risco nível 3 e outros concelhos de Madeira, Alentejo, Algarve e Açores no nível 2.

São agora 16 os concelhos nesta zona, com Cuba (Alentejo), Portimão (Algarve) e Ponta Delgada (Açores) a juntarem-se, acumulando uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes e um R na sua região que é superior a 1.





Neste nível estavam já, na semana passada, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Santa Cruz, da Madeira, Moura, Odemira, Castelo de Vide e Arronches, no Alentejo, Alcoutim e Lagoa, no Algarve, e Lagoa, nos Açores.

Serpa, Vidigueira, Monforte e Mértola, todos no Alentejo, Ribeira Grande, nos Açores, e Porto Moniz, na Madeira, deixaram esta zona do gráfico e estão agora no nível 2, a amarelo.

No nível 3, o laranja, estão 17 concelhos que registam uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, mas cuja região apresenta um R inferior a 1. Na passada semana, estavam 29 concelhos na zona laranja. A este patamar juntaram-se Soure, no Centro do país, e Peso da Régua, no Norte.

Na passada semana estavam já na zona laranja Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Armamar e Cinfães, do Norte do país, Belmonte, Gouveia, Figueira da Foz, Marinha Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Penela e Penacova da zona Centro e Montijo, Golegã e Sobral de Monte Agraço, de Lisboa e Vale do Tejo.

Saíram deste patamar cidades como Amadora, Odivelas, Coimbra, Rio Maior, Batalha, Carrazeda de Ansiães, Covilhã, Ílhavo, Lamego, Moita, Torres Vedras, Proença-a-Nova, Resende e Vila Flor.