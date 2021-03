Governo quer desconfinar por concelhos, mas só apresenta dados nacionais e continentais. Só três das sete regiões do país continuam a verde: Alentejo, Algarve e Açores têm um R superior a 1 e estão a amarelo e a Madeira já está a vermelho, na zona de maior risco. Odivelas, Amadora e Coimbra estão a laranja. Veja onde está o seu concelho no gráfico de Costa que dita o futuro do desconfinamento.

Portugal tem 19 concelhos a vermelho no gráfico do desconfinamento

Portugal está a verde no gráfico que António Costa apresentou com o seu plano de desconfinamento, mas quatro das sete regiões do país já não estão na zona de menor risco de contágio da covid-19 - e uma até está a vermelho. A intenção é desconfinar por concelhos, ou assim deu a entender o primeiro-ministro, mas o boletim da DGS continua a mostrar apenas os dados nacionais e do território continental.

Cruzando os dados do índice de transmissibilidade divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e os dados da incidência da pandemia ao nível dos concelhos divulgados pela DGS, verificamos que existem 19 concelhos na zona de risco de nível 4, que implicariam a um novo confinamento nestes municípios, enquanto outros 29 municípios ocupam a de nível 3, que levaria à suspensão das medidas de reabertura da economia.

Ao todo, são mais de 2,5 milhões de pessoas que estão incluídas nos níveis 2, 3 e 4 por concelho, o que corresponde a mais de 25% do total da população portuguesa.