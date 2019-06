Atendendo a esse enquadramento, revelou Eduardo Cabrita, "os dados até ontem [terça-feira] apontavam para uma redução de 31% da área ardida, relativamente à média dos últimos 10 anos".



"Mas, lá mais para o fim do ano, terei todo o gosto em fazer balanços", acrescentou.



O ministro, que foi questionado pela agência Lusa sobre o aumento da área ardida este ano, divulgado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), falava à margem da cerimónia de entrega de 224 novas viaturas à GNR, realizada em Vendas Novas.



A área ardida aumentou este ano 51% em relação ao mesmo período de 2018, totalizando até 05 de junho 7.373 hectares, indicou à Lusa o ICNF, na terça-feira.



"Os dados são muito bons porque esses dados, dia a dia, têm pouco sentido", respondeu o governante.



Apesar de, no ano passado, terem sido obtidos "resultados positivos", com uma "redução de 68% da área ardida", este ano, "ainda estamos numa altura em que a prioridade é a prevenção, a atenção à limpeza, a atenção a que sejam evitados comportamentos de risco, sabendo que estamos todos preparados para o combate", alertou.



Aludindo ao incêndio que hoje deflagrou em Monchique, no Algarve, considerada uma "zona crítica", Eduardo Cabrita realçou que, "menos de uma hora depois, estavam lá 10 meios aéreos".



"É essa a resposta que temos de dar em cada momento, para além de uma presença fortíssima logo no terreno", argumentou.

