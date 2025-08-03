Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndios: Fogo em Ponte da Barca dado como dominado

Lusa 03 de agosto de 2025 às 11:56
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O incêndio que começou há mais de uma semana foi dado como dominado esta manhã, explicou o comandante durante o ponto da situação.

O incêndio em Ponte da Barca está dominado, revelou o comandante da Proteção Civil, Elísio Oliveira.

CMTV

O incêndio em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que começou há mais de uma semana, foi dado como dominado hoje pelas 10:45, disse, durante o ponto da situação.

"Finalmente, às 10:45 de hoje, e depois da análise feita num 'briefing' com todas as entidades intervenientes neste teatro de operações, este incêndio foi dado como dominado", afirmou Elísio Oliveira sobre o incêndio que começou na noite de 26 de julho.

Ainda assim, alertou o comandante, irão "manter todo o dispositivo no terreno" devido à possibilidade de reativações.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 11:21 estavam no terreno 537 operacionais apoiados por 173 viaturas e um meio aéreo.

"Dentro do teatro de operações temos locais onde ainda se faz combate, temos outros locais onde estão a fazer rescaldo, em outros, consolidação do rescaldo e, grande parte do período, neste momento, temos apenas pessoal a fazer vigilância", explicou.

Sobre os meios no terreno, Elísio Oliveira confirmou haver "meios aéreos a operar", dando como exemplo "um bombardeiro pesado a auxiliar nas zonas mais complexas", em áreas "onde não existe acesso para os operacionais chegarem lá".

"São estas condicionantes que nos obrigam a ter aqui também um árduo trabalho que seguirá pelos próximos dias", continuou o comandante que afirmou não ter dados sobre a área ardida.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Ponte da Barca
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Incêndios: Fogo em Ponte da Barca dado como dominado