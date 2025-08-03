Incêndios: Fogo em Ponte da Barca dado como dominado

O incêndio que começou há mais de uma semana foi dado como dominado esta manhã, explicou o comandante durante o ponto da situação.

O incêndio em Ponte da Barca está dominado, revelou o comandante da Proteção Civil, Elísio Oliveira.



CMTV

O incêndio em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que começou há mais de uma semana, foi dado como dominado hoje pelas 10:45, disse, durante o ponto da situação.

"Finalmente, às 10:45 de hoje, e depois da análise feita num 'briefing' com todas as entidades intervenientes neste teatro de operações, este incêndio foi dado como dominado", afirmou Elísio Oliveira sobre o incêndio que começou na noite de 26 de julho.

Ainda assim, alertou o comandante, irão "manter todo o dispositivo no terreno" devido à possibilidade de reativações.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 11:21 estavam no terreno 537 operacionais apoiados por 173 viaturas e um meio aéreo.

"Dentro do teatro de operações temos locais onde ainda se faz combate, temos outros locais onde estão a fazer rescaldo, em outros, consolidação do rescaldo e, grande parte do período, neste momento, temos apenas pessoal a fazer vigilância", explicou.

Sobre os meios no terreno, Elísio Oliveira confirmou haver "meios aéreos a operar", dando como exemplo "um bombardeiro pesado a auxiliar nas zonas mais complexas", em áreas "onde não existe acesso para os operacionais chegarem lá".

"São estas condicionantes que nos obrigam a ter aqui também um árduo trabalho que seguirá pelos próximos dias", continuou o comandante que afirmou não ter dados sobre a área ardida.