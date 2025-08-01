Sábado – Pense por si

Incêndios: Proteção Civil considera "situação muito mais estável"

Lusa 01 de agosto de 2025 às 21:00
De acordo com a ANEPC, às 17h de hoje, havia 61 incêndios ativos e 53 em fase de resolução ou conclusão.

A Proteção Civil considerou esta sexta-feira a "situação muito mais estável" em termos de incêndios rurais em Portugal continental, destacando os fogos de Ponte da Barca, Vila Verde e Moimenta da Beira como os mais preocupantes.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, a redução do número de incêndios durante a noite permitiu ter durante o dia de hoje uma "situação muito mais estável".

Mário Silvestre falava aos jornalistas no balanço diário da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) sobre os fogos rurais em Portugal continental.

O responsável disse que, no caso do fogo de Ponte da Barca, que atinge área do Parque Nacional Peneda-Gerês e hoje estabilizou, vai ser preciso mais uma semana para realizar trabalhos de consolidação e vigilância devido às condições do terreno, que é "extremamente acidentado" e onde "as equipas" de bombeiros "têm muita dificuldade em progredir".

Hoje, três bombeiros e um técnico do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ficaram feridos. Sete pessoas foram transportadas para o hospital, mas já tiveram alta.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil exortou as pessoas a contribuírem para "o desígnio da defesa da floresta" quando as previsões meteorológicas apontam para o agravamento do calor a partir de domingo.

Incêndios: Proteção Civil considera "situação muito mais estável"