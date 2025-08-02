Sábado – Pense por si

Incêndios: Governo declara situação de alerta a partir de domingo até quinta-feira

Lusa 02 de agosto de 2025 às 13:30
A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira.

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou este sábado a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", disse Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país.

