Incêndios: Fogo em Ponte da Barca ativo com risco de reativações

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 13:50 encontravam-se mobilizados para este incêndio 582 operacionais, apoiados por 195 viaturas e três meios aéreos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O incêndio que há uma semana lavra em Ponte da Barca, em Viana do Castelo, mantém-se ativo devido aos pontos quentes que podem provocar reativações, disse o comandante Elísio Oliveira, com esperança de o "fechar" este sábado.



CMTV

"Mantemos o incêndio como ativo. Com a rotação do vento temos alguns pontos quentes que podem provocar reativações complicadas. Vamos continuar o nosso trabalho para ver se ao dia de hoje conseguimos fechar o incêndio", disse o comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo que está em Ponte da Barca a comandar as operações.

Num ponto de situação aos jornalistas, cerca das 13:20, Elísio Oliveira acrescentou que "os meios estão colocados no terreno", tanto por via terrestre como aérea.

"A proteção das populações está garantida", afirmou, apontando, no entanto, que há locais de incêndio em que apenas os meios aéreos podem operar.

"Temos a complementaridade de helicópteros e aviões. Mantemos equipas apeadas quer da GNR, quer bombeiros e sapadores florestais. Continuo a querer dar boas notícias, mas não vou dar falsas notícias. Estamos a dar o melhor de todos nós para o mais cedo possível poder garantir a esta população o sossego que lhes é merecido", completou.

Em causa está um incêndio que deflagrou há uma semana e já consumiu mais de seis mil hectares do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).

De acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 13:50 encontravam-se mobilizados para este incêndio 582 operacionais, apoiados por 195 viaturas e três meios aéreos.

Portugal continental vai entrar, a partir de domingo e até quinta-feira, em situação de alerta devido ao elevado risco de incêndio nos próximos dias, anunciou hoje a ministra da Administração Interna.

"Face ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam um risco significativo de incêndio rural, o Governo decidiu declarar situação de alerta em todo o território continental", anunciou Maria Lúcia Amaral, numa declaração ao país, sem direito a perguntas.

A situação de alerta entra em vigor às 00:00 de domingo e prolonga-se até às 23:59 de quinta-feira, 07 de agosto.