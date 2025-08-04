Sábado – Pense por si

Incêndios: Cinco meios aéreos reforçam combate em Vila Real e Mondim de Basto

Lusa 04 de agosto de 2025 às 10:17
Cinco meios aéreos reforçaram hoje de manhã o combate ao incêndio que começou em Vila Real e se propagou a Mondim de Basto, onde a Estrada Nacional 304 (EN304) está cortada entre o Alto do Velão e Ermelo.

Fonte da Proteção Civil disse que foram acionados para atuar neste fogo, que tem duas frentes ativas, uma na zona de Sirarelhos, Vila Real, e outra em Mondim de Basto, quatro aviões e um helicóptero.

Segundo a GNR, por causa do fogo que desceu ao concelho de Mondim de Basto está cortada a EN304, entre o Alto do Velão e Ermelo, bem com as estradas municipais 1211 (Gontães--Pena) e 564 (Pena--Sirarelhos).

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão mobilizados para esta ocorrência cerca de 380 operacionais e 128 viaturas.

Desde domingo ao final da tarde que houve um aumento significativo de meios neste incêndio.

O alerta para este fogo foi dado às 23:45 de sábado em Sirarelhos, tendo progredido para zonas de aldeias como Gontães ou Vila Cova, onde se aproximou das casas e os residentes foram aconselhados a sair para o centro da localidade.

O vento forte e a vegetação densa foram das principais dificuldades enfrentadas pelos operacionais no combate a este incêndio.

Mais de 140 concelhos do interior Norte e Centro do país e da região do Algarve estão hoje sob risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, os cinco distritos mais a norte de Portugal continental estão hoje sob aviso vermelho, o máximo, devido à persistência de valores extremamente elevadas da temperatura máxima.

O aviso para Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.

