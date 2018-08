Os três incêndios que lavravam em Monchique, Faro, em Alcabideche, Lisboa, e em Leiria foram dados como extintos esta madrugada, de acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).Os incêndios, que deflagraram pela 01:00, envolveram um total de 123 homens e 37 viaturas no combate às chamas.De acordo com a ANPC, o incêndio que se apresentava mais complicado lavrava na freguesia de Monchique, no distrito de Faro, com 64 homens e 22 viaturas no local a combater as chamas.A Protecção Civil reforçou as acções de monitorização da floresta, pré-posicionou bombeiros e envolveu os serviços municipais de protecção civil no aumento da prontidão, face à onda de calor dos próximos dias, que pode ter "máximos históricos".