Homem barricado com explosivos em Nelas sob custódia policial

Um incêndio seguido de explosões no exterior e interior de um armazém de seralharia em Vale de Medeiros, no Concelho de Nelas, provocou pelo menos 10 feridos.



Os feridos são militares da GNR e bombeiros que se encontravam no local a dar resposta ao incidente cujo alerta foi dado por volta das 15h30. Dos seis feridos, cinco são bombeiros, dois em estado grave e três são vítimas ligeiras, a outra vítima pertence à GNR.





As operação de socorro estão em curso, estão no local 95 operacionais, apoiados por 45 veículos.

Um homem esteve barricado nesse armazém, ameaçando as pessoas com explosivos. O comandante da GNR no local confirmou, citado pela SIC Notícias, que os militares acorreram ao local devido a um incêndio, "mas à chegada pressupôs-se que havia explosões", "estando a tentar apurar se houve ou não existência de crime". O oficial confirmou também que o homem está sob custódia policial e a colaborar com as autoridades para apurar o sucedido.