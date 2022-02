25 de novembro de 2021 Sofia Oliveira com Ana Taborda

Prisão preventiva para homem que recebeu bombeiros e GNR a tiro e com explosões em Nelas

O homem, de 62 anos, suspeito de provocar um incêndio numa oficina em Vale de Medeiros, Canas de Senhorim, em Nelas, e que recebeu os militares da GNR e bombeiros a tiro ficou em prisão preventiva esta sexta-feira.







José Guerra, de 62 anos, recebeu militares e bombeiros a tiro, em canas de Senhorim, Nelas

O homem provocou um incêndio na serralharia, causando explosões, e à chegada das autoridades e do socorro, começou a disparar tiros de caçadeira.Tudo começou quando um solicitador se dirigiu ao local para resolver um processo de penhoras. José Guerra queria vingar-se da forma como foram feitas as partilhas de bens entre familiares.Segundo apurou o, durante o incêndio que deflagrou no local foram ouvidas várias explosões. O suspeito escondeu-se num 'bunker' de onde disparou vários tiros, ferindo cinco bombeiros e um militar da GNR.Um dos bombeiros ficou em estado grave.