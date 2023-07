Incêndio de grandes dimensões em Cascais faz um ferido e obriga ao corte da A5

Vento dificulta combate às chamas que lavram perto do Hospital de Cascais e da aldeia do Cabreiro.

Luana Augusto com Leonor Riso

Mais de 400 operacionais, apoiados por 96 veículos e 13 meios aéreos combatem, esta terça-feira à tarde, um incêndio em Alcabideche, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa. Um bombeiro terá ficado ferido mas sem gravidade e, de acordo com o Correio da Manhã, uma habitação na aldeia do Cabreiro terá sido consumida pelas chamas.



MANUEL DE ALMEIDA / LUSA

O alerta foi dado pelas 17:58H, na sequência de um incêndio florestal na localidade de Zambujeiro que lavrava perto do Hospital de Cascais. Ainda assim, as autoridades garantem que até ao momento a instituição de saúde não corre perigo.

"De momento, do ponto de vista da Proteção Civil e do ponto de vista dos bombeiros, não há perigo nem recomendação para evacuação", disse à agência Lusa fonte do Hospital, perto das 19:00.

A circulação na Autoestrada 5 (A5) foi cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais, estando o trânsito a ser desviado para a Autoestrada 16 (A16).

Também por questões de segurança e proximidade com o fogo, o Canil Municipal de Cascais deverá ser evacuado tendo de ser retirados cerca de 700 animais.

O vento forte tem sido uma das maiores preocupações dos bombeiros, o que leva a que as equipas no terreno estejam a avaliar de forma instantânea a necessidade do envio de mais meios.

(Em atualização)