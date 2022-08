Portugal é já o país com maior percentagem de área ardida na Europa. Mais de 1.500 bombeiros combatem o incêndio que lavra na Serra e o Ministério Público vai investigar origem do fogo que começou há uma semana.

Já ardeu quase 20% do Parque Natural da Serra da Estrela

O incêndio que grassa na Serra da Estrela há uma semana já consumiu 16 mil hectares de floresta, mais de 95% dos quais dentro do Parque Natural da Serra da Estrela. É o maior incêndio do ano no país e um dos maiores a nível europeu. O incêndio na Covilhã chegou a ser combatido por 1.651 bombeiros, apoiados por 467 veículos e 16 meios aéreos, pelas 18h20 desta sexta-feira.