Morte de ucraniano: Doze inspetores do SEF com processos disciplinares

Ucraniano foi espancado durante vinte minutos com um bastão, pontapés e socos Ihor Homeniuk chegou ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no dia 10 de março de 2020 pelas 11 horas da manhã, vindo de Istambul, na Turquia. Vinha, alegadamente, em busca de trabalho, mas acabou por morrer dois dias depois, de paragem respiratória causada por um violento espancamento que lhe terá sido infligido por três agentes do SEF.

A Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) abriu processos disciplinares a 12 inspetores do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), seguranças e um enfermeiro pela morte do ucraniano Ilhor Homeniuk, em março deste ano no aeroporto de Lisboa.Num relatório divulgado pelo Público , a IGAI critica "a postura generalizada de desinteresse pela condição humana", dos elementos agora alvo de processos. Ilhor Homeniuk morreu de asfixia mecânica, após agressões levadas a cabo por três inspetores do SEF.A IGAI sublinha que a atuação dos envolvidos se caracterizou pela ausência de qualquer preocupação pelo estado de saúde da vítima, bem como da satisfação das suas necessidades fisiológicas básicas. Além de lhe ter sido negada a prestação de auxílio, tanto por parte dos inspetores como dos seguranças presentes.O enfermeiro também foi alvo de processo já que apesar de considerar que Ilhor deveria ser levado para o hospital, e vendo que o SEF não o iria reencaminhar para lá, não equacionou chamar o INEM.O SEF barrou a entrada em Portugal do ucraniano a 10 de março. Viria, alegadamente, à procura de trabalho, mas o visto que tinha não lhe permitia fazê-lo. Acabou intercetado no aeroporto, onde viria a morrer dois dias depois e após violentas agressões.