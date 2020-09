Ucraniano foi espancado durante vinte minutos com um bastão, pontapés e socos

Ihor Homeniuk chegou ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no dia 10 de março de 2020 pelas 11 horas da manhã, vindo de Istambul, na Turquia. Vinha, alegadamente, em busca de trabalho, mas acabou por morrer dois dias depois, de paragem respiratória causada por um violento espancamento que lhe terá sido infligido por três agentes do SEF. O Ministério Público (MP) acredita que nos dois dias que passou em Portugal foi manietado de várias formas e espancado por três agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), sendo alvo de um "tratamento desumano", refere a acusação a que a SÁBADO teve acesso.

O cidadão ucraniano entrou em Portugal durante a manhã, tendo sido intercetado logo à chegada. Durante oito horas esteve retido à espera até que, pelas 19h30, foi entrevistado por um agente do SEF que decretou que não poderia entrar no país já que não possuía um visto para trabalhar. No entanto, o MP tem reservas quanto a estes factos. Refere a acusação que o cidadão ucraniano foi entrevistado por um agente do SEF que não dominava a língua ucraniana e acompanhado por uma funcionária que apesar de falar a língua "não estava habilitada por razões de imparcialidade a efetuar qualquer tradução", não sendo garantido que o homem tenha referido que vinha em busca de trabalho.

Cerca de duas horas depois de ter visto a sua entrada no país negada, Homeniuk foi levado para uma sala no aeroporto da capital. A caminho o homem desequilibrou-se, o que o fez cair no chão. Vendo o ucraniano estirado no chão e com dificuldade em respirar, um inspetor do SEF colocou-lhe uma caneta na boca para lhe desenrolar a língua e facilitar a entrada de oxigénio. O homem acabou por ser transportado para o Hospital de Santa Maria pelo INEM onde foi submetido a diversos exames de diagnóstico. Homeniuk queixava-se de dores nos membros inferiores e no abdómen, mas uma radiografia ao tórax não revelou qualquer lesão na zona.

Foram-lhe receitados dois medicamentos e voltou ao aeroporto pelas 11h30 do dia 11 de março. Ali chegado foi mantido numa sala do SEF onde teria de esperar até às 16h para embarcar num voo que o levaria de volta à Turquia. No entanto, o homem recusou-se a embarcar por "motivos não esclarecidos", tendo de novo sido reencaminhado para uma sala do aeroporto onde ficou retido até que, pelas 23h49, dois vigilantes denunciaram um "comportamento agitado" por parte do homem. Foi então que dois agentes do SEF o algemaram e o levaram para a sala dos médicos do mundo, para o isolar dos restantes passageiros. Ali chegado foi-lhe aplicado um dos medicamentos que lhe haviam sido prescritos no hospital e retiraram-lhe as algemas, deixando-o naquela sala com um colchão, lençol, cobertor e uma almofada.



Enfermeiro sugeriu que fosse levado ao hospital

Já por volta da uma da manhã, depois de o cidadão ucraniano se ter mantido agitado e a tentar abandonar o espaço onde estava retido, foi sedado com um comprimido de diazepam. O enfermeiro que lhe administrou a benzodiazepina sugeriu que Homeniuk fosse levado de novo para o hospital, mas tal não aconteceu.

Devido ao seu continuado estado de agitação, dois vigilantes algemaram-no com fita adesiva em torno dos tornozelos e dos braços, tendo então chamado os agentes do SEF que ali chegaram por volta das 4h40. Constatando que o homem estava impedido de se movimentar, retiraram-lhe a fita adesiva dos braços e ataram-nos com lençóis. O homem ficou ainda mais agitado do que antes, levando a que um dos vigilantes o libertasse das amarras e ficasse a vigiá-lo.



Os vinte minutos de agressões desumanas e o pedido para ficarem fora dos registos

Pelas primeiras horas da manhã, às 8h15, os arguidos Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva chegaram à sala onde estava retido o cidadão ucraninao. Disseram à vigilante que se encontrava na receção onde são anotados os nomes de todos os que entravam na sala: "Atenção, você não vá colocar aí os nossos nomes, ok?"

Luís Silva entrou na sala com um bastão extensível para o qual não tinha licença de uso. Esta arma serviria para espancar violentamente o ucraniano. Durante os 20 minutos que se seguiram, os agentes de autoridade manietaram o ucraniano com as mãos atrás das costas, juntando-lhe os cotovelos com ligaduras. Depois começaram a desferir-lhe socos, pontapés e bastonadas no corpo, ao mesmo tempo que lhe gritavam para que se mantivesse quieto.

Enquanto duraram as agressões, alguns vigilantes aproximaram-se da sala dos médicos e abriram a porta que estava encostada, mas Duarte Laja mandou-os embora dizendo: "Isto aqui é para ninguém ver".

Passados os vinte minutos de pancada e depois de saírem da sala, um dos agentes disse aos vigilantes de serviço: "Agora ele está sossegado", enquanto o outro acrescentava: "Isto hoje, já nem preciso de ir ao ginásio".

Durante estes vinte minutos, os agentes do SEF provocaram uma série de lesões à vítima, desde nódoas negras espalhadas pelo corpo e fraturas nas costelas. A acusação dá até conta que a força imprimida nas agressões ao homem fizeram com que o peito deste se esmagasse "contra o solo". Como o ucraniano foi deixado de barriga para baixo e devido à violenta constrição do tórax, Homeniuk foi vítima de uma asfixia mecânica que foi "a causa direta" da sua morte.

Abandonaram a sala e deixaram lá o cidadão ucraniano, impedindo os vigilantes de entrarem na sala dos médicos ou de denunciarem aquilo que tinham testemunhado.

Passaram-se mais de oito horas até o inspetor chefe do SEF entrar na sala dos médicos do mundo para transferirem a vítima e o fazerem embarcar de vez num voo para Istambul. Mas o que o agente encontrou foi o ucraniano sem reação, deitado no chão, com o peito virado para baixo.

Foi chamado o INEM que declarou o óbito do ucraniano pelas 18h40, escrevendo no boletim "paragem respiratória presenciada após crise convulsiva".

O MP acusa os três arguidos de terem sujeitado o ucraniano a um "tratamento desumano" e de terem conscientemente agredido o homem, provocando-lhe a morte por asfixia mecânica. Os três agentes do SEF são acusados de um crime de homicídio qualificado na forma consumada. Já Luís Silva e Duarte Laja são igualmente acusados do crime de detenção de arma proibida.