ANA só acabou com taxa cobrada a advogados há dois meses

De cada vez que um advogado ia visitar um cliente ao Aeroporto de Lisboa tinha de pagar uma taxa de 10 euros para poder entrar na área dos detidos. O bastonário da Ordem dos Advogados, Luis Menezes Leitão, considerava toda a situação como sendo "insustentável" e afirma que desde que a sua equipa chegou à Ordem, há cerca de um ano, que tem tentado combater esta prática antiga. Este combate parece ter dado frutos, mas só passados mais de quatro anos da prática e da morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu nas instalações do Aeroporto de Lisboa enquanto estava sob vigilância do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Desde outubro que os advogados ganharam uma sala onde podem reunir com os seus clientes sem terem de pagar a taxa de acesso a zonas de acesso restrito do aeroporto.





empresa que gere as instalações, era de que esta taxa ajudava a manter a segurança aeroportuária, um argumento que se manteve em 2020, informou o bastonário da Ordem dos Advogados que desconhecia a existência desta nova sala para encontros entre os causídicos e os detidos que passou a existir em outubro.



À SÁBADO, a ANA, Aeroportos de Portugal, empresa que gere o aeroporto de Lisboa, explicou que a 14 de outubro entrou em funcionamento uma nova entrada para o Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), o local onde morreu o ucraniano que estava à guarda do SEF em março deste ano, e que "gera o maior número de acessos de advogados no aeroporto de Lisboa". De acordo com a ANA, o novo acesso "encontra-se situado no lado terra do aeroporto, pelo que não se encontra sujeito a qualquer restrição de acesso e não exige a emissão de cartões de acesso", como acontecia até bem recentemente.



A ANA revela que ainda existem zonas "restritas de segurança dos aeroportos" onde o acesso é condicionado para garantir a segurança aeroportuária. Para ter acesso a estas zonas restritas é necessário um cartão, como acontecia anteriormente, que tem um custo de 9,38 euros. Luis Menezes Leitão explica que no caso dos dos advogados inscritos no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais (SADT), ou seja, defensores ligados ao estado, este podem posteriormente pedir um reembolso ao ministério da Justiça, no âmbito da prática de defesa de cidadãos. Quanto a advogados ligados a escritórios de advocacia, Menezes Leitão lamenta que tenham de pagar eles próprios a taxa, não tendo direito ao reembolso, considerando que esta realidade representa uma despesa inaceitável "no acesso ao direito".



Questionados sobre o porquê desta necessidade de manter cartões que levantam barreiras ao direito a ter uma defesa por parte dos detidos, a Ana esclarece que se trata simplesmente do "cumprimento de obrigações procedimentais impostas por motivos de segurança aeroportuária e que decorrem diretamente de legislação da União Europeia e aplicável diretamente no ordenamento nacional".



A 4 de novembro foi também assinado um protocolo entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados que permite "organizar as escalas de advogados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada", destinadas a prestar assistência jurídica a todos os cidadãos a quem seja recusada a entrada no território nacional, informa uma nota da Ordem dos Advogados.





O caso do pagamento desta taxa foi revelado pela primeira vez há mais de quatro anos, pelo Diário de Notícias, e até outubro pouco tinha mudado. O argumento utilizado pela ANA, Aeroportos de Portugal, a