Já no dia 2 de Agosto, a temperatura mais alta foi de 45.2 ºC em Alvega (Abrantes). Em oito localidades registaram-se temperaturas superiores a 44.ºC: Coruche 44.9°C, Amareleja 44.7°C, Tomar 44.4°C, Mora 44.4°C, Reguengos 44.4°C, Santarém e Fonte Boa 44.1°C e Pegões com 44.0°C

Sábado pode vir a ser o dia mais quente de sempre em Portugal, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Com 11 distritos em alerta vermelha, é possível algumas zonas ultrapassarem o máxima já sentido em Portugal: 47.3 ºC na Amareleja no dia 1 de Agosto de 2003.Só no dia 1 de Agosto, 10 localidades atingiram temperaturas acima dos 40 graus. Reguengos, Alvega, Amareleja, Avis e Mora tiveram temperaturas acima dos 41 graus.