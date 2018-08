368 bombeiros estão combater o incêndio em Monchique, Algarve, que está a mobilizar 134 veículos e 10 meios aéreos. Sete bombeiros ficaram feridos.



368 bombeiros estão combater o incêndio em Monchique, Algarve, que está a mobilizar 134 veículos e 10 meios aéreos. De acordo com o Correio da Manhã, sete bombeiros ficaram feridos no combate ao fogo.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro diz que se trata de um incêndio "complexo", onde "há muito vento" e cujos acessos "são difíceis". As chamas tiveram início pelas 13h30, na freguesia de Perna da Negra. De acordo com o Correio da Manhã, pelo menos uma casa de habitação foi destruída pelas chamas. Por isso, pelas 15h00, as autoridades decidiram evacuar os habitantes no lugar das Taipas, por prevenção, uma vez que as chamas estão a avançar da direção desta localidade.



Pelas 14h30, o fogo estava ainda fora de controlo. No site da Proteção Civil, é possível perceber que, a cada minuto, estão a chegar novos reforços ao local.



Uma zona rural do concelho de Monchique já tinha sido atingida por um incêndio, na quinta-feira à tarde, dominado cerca de duas horas depois após um combate travado por 113 homens e seis meios aéreos.



Por causa da persistência de valores elevados das temperaturas máximas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho, o mais grave, em 11 distritos de Portugal continental até ao início da tarde de domingo, prevendo para hoje valores acima dos 40 graus em grande parte do território.



Face à onda de calor que afeta o país pelo menos até domingo, com temperaturas máximas acima dos 40º e que na quinta-feira na bateram recordes históricos, a Protecção Civil estendeu o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra.