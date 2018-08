368 bombeiros estão combater o incêndio em Monchique, Algarve. Nove bombeiros ficaram feridos.

O incêndio que deflagrou ao início desta tarde de sexta-feira em Monchique e que ainda se encontra activo obrigou à evacuação de uma segunda aldeia devido à proximidade das chamas. A meio da tarde, Taipas, a sul da Perna da Negra, teve de ser evacuada "por precaução", seguida umas horas depois pela Foz Foz do Carvalhoso.



Em conferência de imprensa no quartel dos Bombeiros de Monchique, o comandante Abel Gomes tinha adiantado que, se necessário, seriam retirados os habitantes desta pequena localidade. "Vai ser uma tarefa difícil dominar este incêndio, espera-se uma noite muito complicada, de muito trabalho e muito exigente", revelou o comandante Abel Gomes.



Às 20h, ainda havia duas frentes activas e a mobilização de um total de 427 bombeiros, 127 veículos e 10 meios aéreos, um número que foi subindo ao longo da tarde desde que o alerta de fogo na freguesia de Perna da Negra foi dado pelas 13h30.



O presidente da Câmara algarvia explicou à Lusa que "uma das frentes de fogo está a seguir no sentido de uma plantação recente de eucaliptos" e que essa zona "pode ser uma oportunidade para tentar parar aí o fogo". "A outra frente deflagra com alguma intensidade e essa, sim, está a dar-nos algumas preocupações", disse.



Pelo menos oito bombeiros tiverem de receber assistência hospitalar por inalação de fumos e exaustão, num local de combate ao fogo onde se registam 47 graus.