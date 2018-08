Momo, o novo desafio da Internet que está a causar distúrbios em locais como a América Latina e Japão, e que já causou a morte de uma criança de 12 anos na Argentina, está a preocupar a Polícia de Segurança Pública (PSP) portuguesa.

A PSP, que já confirmou não ter registo de qualquer caso associado ao desafio, publicou um alerta no Facebook e deixou alguns conselhos aos pais. Um contacto, através do Whatsapp "pede para adicionar e entra em grupos de conversação. Recebem-se respostas de cariz ameaçador e perturbador", explica a PSP na publicação. "Estas ameaças levam à extorsão de informação pessoal, incitam ao suicídio e a actos arriscados, pelo que se trata de um isco utilizado por criminosos para manipular as vítimas (jovens) roubar dados e extorquir", alertando seguidamente para os riscos associados: "roubo de informações pessoais; incitação à violência e suicídio; assédio; extorsão; perturbações várias decorrentes de manipulação e coacção".

A polícia portuguesa recomenda que os jovens não entrem no jogo e, caso recebam algum tipo de mensagens com cariz violento ou de ameaça, denunciem aos pais, amigos e autoridades competentes.

Na Europa, medidas semelhantes foram feitas por autoridades da Alemanha e Espanha, onde já há suspeitas de casos relacionados com o desafio.