Quem quiser arrendar uma casa perto da sede do CDS, na hipervalorizada freguesia de Santa Maria Maior, na baixa lisboeta, paga muito caro. Por um apartamento T3 de 110 m2 a 40 metros da sede do partido um proprietário pede 2.000 euros por mês, mostra o site imobiliário Idealista. Mas o CDS, que tem o Patriarcado de Lisboa como senhorio desde 1974, não enfrenta este problema: paga 997,60 euros por mês pelo palácio Caldas, um enorme casarão com quatro andares e dezenas de divisões, incluindo uma capela. O CDS paga estas rendas à Câmara de Lisboa, depois de a autarquia ter tomado a posse administrativa do edifício por recusa do Patriarcado em fazer obras de manutenção.

ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Em fevereiro de 2017, numa entrevista à, o cónego com o pelouro das finanças no Patriarcado manifestou a vontade de renegociar a renda. "Nem sei dizer quanto é a renda", afirmou então Álvaro Bizarro. "Eles estão a pagar à câmara. Quando acabarem vamos tentar renegociar a renda", acrescentou. Aperguntou agora ao Patriarcado se já tinha tentado renegociar a renda ou se estava a fazê-lo. Fonte oficial do Patriarcado de Lisboa respondeu que "sobre o assunto referido, não há qualquer alteração da situação anterior". A dívida relativa ao erário municipal pela obra feita no edifício, inicialmente de 608 mil euros, está em 425 mil euros.