A Margem Sul é um território difícil para o CDS. Ali, desde a hecatombe de outubro (com um total nacional de 4,22% e menos 13 deputados) foram fechadas as sedes concelhias de Almada, Seixal, Montijo e Alcochete. Todas eram arrendadas, com o pagamento mensal a ser assegurado pela estrutura naiconal do partido, explica o presidente da distrital de Setúbal, João Viegas.Os encerramentos nesta distrital não é exemplo único, como lhe descreve a SÁBADO na edição desta semana: o CDS apresenta-se ao congresso a 25 e 26 de janeiro como partido em reorganização: "É um ajustamento que teve de ser feito, porque as receitas do partido caíram muito substancialmente com o resultado eleitoral", assume o secretário-geral, Pedro Morais Soares.