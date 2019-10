Em qualquer obra que comece em Lisboa é afixado um aviso com o alavrá da obra e o título, em letras garrafais, "O que vai acontecer aqui?". É esta frase, tão familiar para os habitantes dos bairros mais antigos de Lisboa, que deu o mote a um documentário sobre o bullying imobiliário na capital, ou seja, a pressão que os lisboetas estão a sofrer para saírem das suas casas e as verem transformadas em hotéis ou condomínios de luxo.Feito pelo coletivo espanhol Left Hand Rotation, com o apoio das associações portuguesas Habita e Stop Despejos, o documentário conta, entre outras, a história de Eduardo Nicola, habitante do prédio Santos Lima, em Marvila, que já recebeu uma carta a avisar que a sua casa tinha sido vendida a duas imobiliárias. "O prolongamento da Expo 98 está a chegar aqui e o metro quadrado tem muito valor", aponta Eduardo no documentário. Estreou pela primeira vez em setembro, no Festival HabitAcção, e passou esta segunda-feira no DocLisboa. Pode rever online abaixo.

DOC | O que vai acontecer aquí? from Left Hand Rotation on Vimeo.