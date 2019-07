Também o hospital, integrado na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), no distrito do Porto, avança estar a decorrer uma inspeção da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), mas ainda sem conclusões."Inspeção com a qual o Conselho de Administração, naturalmente, colaborou", disse.A Sic Notícias revelou hoje que o Hospital Pedro Hispano está a ser investigado por negligência e gestão danosa.Em causa está uma denúncia anónima que levaram o Ministério Público e a IGAS a instaurarem inquéritos. Na denúncia, são descritos casos de alegada conduta negligente e outros que podem constituir crime de gestão danosa, refere.A unidade hospitalar explica que o conselho de administração não tem conhecimento, nem teve acesso à denúncia."Não foi identificada na ULSM qualquer ocorrência que não tenha sido adequadamente tratada", conclui.