"Quando a polícia lhe bateu à porta, o homem pegou numa metralhadora e saiu por uma janela, fugindo pelos telhados. Levava consigo, além da arma já carregada, mais um saco de munições. Mas, ao saltar de um telhado para outro, deixou cair a metralhadora e já não teve oportunidade de a recuperar porque a polícia já estava a chegar a ela e recuperou-a", contou a mesma fonte.



A PSP montou depois vigilância à casa e acabariam por deter dois cúmplices que se dirigiram à habitação para "eliminar as provas do tráfico de droga".



No interior da casa, os polícias encontraram "milhares de doses de heroína, de cocaína e de haxixe, balanças de precisão, milhares de euros e reproduções de outras armas de fogo", material que foi apreendido pela PSP da Amadora.



Esses dois alegados cúmplices foram ouvidos durante todo o dia no Tribunal de Mafra, ficando sujeitos a apresentações todos os dias à PSP.



A PSP continua a procurar o principal suspeito, que continua em fuga.

Um homem procurado por posse de arma proibida recebeu com uma metralhadora uma brigada da PSP da Amadora, que se deslocou à sua casa, na Cova da Moura, para o deter, mas o suspeito acabou por conseguir fugir.Fonte policial explicou à agência Lusa que a equipa da Esquadra de Investigação Criminal, da brigada de mandados de detenção, deslocou-se, na manhã de sexta-feira, à casa do suspeito para dar cumprimento a um mandado de detenção, por, em 2011, ter sido apanhado com uma arma proibida.