Vítima foi encontrada no meio da via pública com duas perfurações no tórax "supostamente provocadas por arma branca".

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Homem morre no meio da rua no centro de Lisboa

Um homem de cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com o COMETLIS, a vítima foi encontrada no meio da via pública com duas perfurações no tórax "supostamente provocadas por arma branca", avança o Correio da Manhã