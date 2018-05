Um homem morreu esta quinta-feira depois de ser colhido por um comboio na estação ferroviária de Carcavelos, concelho de Cascais, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa."Recebemos o alerta pelas 16:25 para um atropelamento ferroviário na estação de Carcavelos, que causou a morte de um homem", disse à Lusa fonte do CDOS.Segundo a mesma fonte, no local estiveram os bombeiros de Carcavelos e a PSP, que está a investigar a ocorrência."A ocorrência já foi encerrada e a linha ferroviária está a funcionar com normalidade", conclui.