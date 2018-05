Ex-vogal do Conselho Fiscal do Sporting demitiu-se após a publicação de Bruno de Carvalho sobre jogo com Atlético de Madrid. Foi o primeiro a demitir-se. Hoje saíram outros cinco membros do Conselho.

Jorge Gaspar fez parte do Conselho Fiscal desde 2013 até Abril de 2018, quando decidiu sair do órgão social do Sporting por não se sentir confortável com as posições tomadas pelo presidente do clube, Bruno de Carvalho. O ex-vogal considera que se o Conselho Fiscal se tivesse demitido antes, nada disto teria acontecido, contou à SÁBADO.



Jorge Gaspar reforçou, em declarações prestadas à SÁBADO que, quando foi escolhido para o Conselho Fiscal do clube, se tinha candidatado em apoio ao candidato José Couceiro, em 2013.



Couceiro acabaria por perder as eleições, tendo reunido 45% dos votos dos sócios. Bruno de Carvalho reuniu cerca de 54% dos votos. Quatro anos depois, Bruno de Carvalho reuniu 86% dos votos, quando o seu adversário era Pedro Madeira Rodrigues, que reuniu apenas 9% dos votos.



Depois da vitória esmagadora de Bruno de Carvalho, o presidente reconduziu todos os membros do Conselho Fiscal, mesmo os que haviam sido escolhidos por Couceiro, para mais um mandato. O convite não foi apenas estendido ao advogado Jorge Bacelar Gouveia, "não sei bem porquê", explica Jorge Gaspar.



"Eu interpretei este convite numa lógica de que Bruno de Carvalho queria criar um espírito de união entre os órgãos sociais", mas essa opinião mudou depois da publicação em que Bruno de Carvalho criticou os seus jogadores, no dia seguinte ao jogo com o Atlético de Madrid, a contar para a Liga Europa, em que o Sporting perdeu 0-2.



"Na altura, os acontecimentos pós-jogo e o comportamento do Presidente do Conselho Directivo deixavam perceber que estávamos num ponto sem retorno no domínio das relações do Dr. Bruno de Carvalho com os atletas profissionais da mais importante modalidade desportiva do Clube", escreveu Jorge Gaspar no comunicado divulgado esta quarta-feira.



Jorge Gaspar lamenta ainda que na altura outros membros dos órgãos sociais do Clube não o tenham acompanhado com os respectivos pedidos de demissão. "Se o tivessem feito, e entre eles estão algumas pessoas que prezo e considero, o Sporting Clube de Portugal não estaria hoje como está: a viver os dias mais tristes e envergonhados da sua História", considera Gaspar.



O ex-vogal considera ainda que os "acontecimentos infames do dia de ontem em Alcochete tornam absolutamente insustentável a permanência do Dr. Bruno de Carvalho à frente dos destinos do Clube [sic] por mais um dia que seja", disse esta quarta-feira.



Gaspar diz ainda que Bruno de Carvalho deve considerar-se moralmente responsável pelos crimes praticados em Alcochete contra atletas profissionais. "E tirar as devidas conclusões disso mesmo: apresentar a sua demissão."



"As suas declarações sobre o episódio mais triste e lamentável do Clube [sic] ("o crime faz parte do dia a dia" / "é chato") roçam a inimputabilidade e o Sporting Clube de Portugal não pode ser dirigido por inimputáveis: a demissão deve ser apresentada já e com efeitos imediatos", termina o comunicado.