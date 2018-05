Um homem ficou este domingo ferido com gravidade na sequência de um atropelamento rodoviário ocorrido na zona do Pátio, no concelho de Albufeira, no Algarve, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o atropelamento ocorreu pelas 17:30 e provocou ferimentos graves num homem de 43 anos, de nacionalidade estrangeira, tendo sido assistido no local e transferido para o hospital de Faro.Segundo a mesma fonte, nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos dos bombeiros voluntários de Albufeira, da Guarda Nacional Republicana e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por quatro viaturas.