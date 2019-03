A acusação do MP refere que o arguido, que está em prisão preventiva, não tem ocupação profissional e é consumidor de estupefacientes.

O Tribunal de Loures condenou hoje um homem a 15 anos e oito meses de prisão por ter matado o namorado, em junho de 2018, no concelho de Torres Vedras, para lhe poder furtar o veículo.



O coletivo de juízes condenou o arguido, de 54 anos, a 15 anos de cadeia pelo homicídio da vítima, de 67, e a um ano e quatro meses pelo furto, tendo aplicado, em cúmulo jurídico, a pena única de 15 anos e oito meses de prisão efetiva.



Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, os factos ocorreram na casa do arguido, depois de o casal ter relações sexuais.



"Enquanto a vítima se vestia, o arguido embebeu de éter uma camisola, deslocou-se pela sua retaguarda e colocou-a sobre as vias respiratórias daquele, pressionando, para o deixar inconsciente com o intuito de se apropriar do veículo" do namorado, de forma a "poder deslocar-se sozinho", refere o MP.



A acusação diz ainda que, como a vítima sofreu resistência e ambos acabaram por cair no sofá, o arguido "colocou as mãos no pescoço do ofendido até aquele deixar de se mexer" e retirou os atacadores dos sapatos da vítima para lhe amarrar os pulsos e os tornozelos.



A vítima morreu "em consequência da sufocação, através da oclusão das vias aéreas respiratórias e boca".



A acusação do MP refere que o arguido, que está em prisão preventiva, não tem ocupação profissional e é consumidor de estupefacientes.