Cristina Tavares falava no Tribunal da Feira, na primeira sessão do julgamento da ação intentada pela empresa Fernando Couto Cortiças a contestar a multa de 31 mil euros que lhe foi aplicada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

A trabalhadora despedida de uma empresa corticeira na Feira, após ter estado vários meses a carregar e descarregar os mesmos sacos de rolhas, disse hoje que foi obrigada a estar de pé durante dois dias, sem fazer nada.



Cristina Tavares falava no Tribunal da Feira, na primeira sessão do julgamento da ação intentada pela empresa Fernando Couto Cortiças a contestar a multa de 31 mil euros que lhe foi aplicada pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), por prática de assédio moral sobre a funcionária.



"Nos primeiros dois dias [após ter sido reintegrada por ordem judicial] estive de pé, sem fazer nada, durante nove horas. Quando me encostei a um muro, disseram que nem encostada podia estar", disse a funcionária.



A operária contou ainda que, depois, a mandaram para uma plataforma elevada, situada a cerca de cinco metros de altura, para "fazer paletes" de sacos, contendo cinco mil rolhas de cortiça, que pesavam "mais de 15 quilos cada um".



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/corticeira-multada-por-assedio-moral-despede-funcionaria-queixosa">Corticeira multada por assédio moral despede funcionária queixosa</a></h4><p>A corticeira de Santa Maria da Feira autuada em 31.000 euros pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) por assédio moral a uma trabalhadora reintegrada judicialmente avançou hoje para o seu despedimento, revelou o sindicato do sector.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>



"Tinha de empilhar os sacos manualmente e depois chegava ao fim e desfazia tudo. Não saía dali", relatou, adiantando que chegou a fazer "26 paletes" num dia.



A mulher, que disse sofrer de "hérnias, tendinites e síndrome vertiginoso", referiu que este trabalho era "desgastante", porque o calor "era imenso", acrescentando que por vezes sentia-se mal, com "tonturas" e chegava a "deitar sangue do nariz".



Além do trabalho com as paletes, Cristina Tavares contou que também fez limpezas na unidade fabril, chegando a limpar setores que estavam fechados e outros que tinha limpado no dia anterior.



A operária, que está atualmente desempregada, afirmou ainda que se sentiu "um lixo e humilhada", tendo emagrecido seis quilos naquela altura.



"Foi muito difícil. Ainda hoje estou a tomar medicamentos para dormir", disse emocionada, sem conseguir conter as lágrimas.



Na mesma sessão, foi ouvida a inspetora da ACT que visitou a empresa em 29 de maio de 2018 e 05 de julho do mesmo ano, que afirmou que a funcionária estava a trabalhar em "condições penosas" e "não estava a exercer as suas funções", conforme tinha sido determinado pelo Tribunal.



A inspetora referiu ainda ter advertido a empresa que "tinham que alterar a sua postura", pois esta situação era "lesadora" para a trabalhadora e "já estava a ter consequências na sua condição física e psicológica".



"Falámos com o diretor financeiro e uma das representantes legais da empresa e advertimos que a empresa teria que dar cumprimento à sentença, mas eles alegaram que não tinham posto de trabalho para dar à trabalhadora", explicou.



O advogado da empresa, Nuno Cáceres, acusou a inspetora de estar "com grande pica no sentido de incriminar a empresa" e advertiu o tribunal para a "pressão política e sindical" associada ao processo.



O causídico pôs ainda em causa o auto de notícia e a forma como foi obtida a prova, porque "baseia-se unicamente no discurso da trabalhadora".



"A inspetora do trabalho limitou-se a ouvir a trabalhadora nas duas visitas que fez à empresa", disse o advogado, lembrando que nessa altura, "já tinha havido um processo judicial, a trabalhadora estava a ser reintegrada e estava a ser acompanhada e patrocinada pelo sindicato".



O julgamento foi interrompido por volta das 13:15 e vai continuar no dia 23 de abril, pelas 14:00.



Entretanto, para amanhã está marcada a primeira sessão do processo de impugnação ao despedimento de Cristina Tavares, instaurado pela própria e pelo seu sindicato.



Cristina Tavares foi despedida da Fernando Couto Cortiças em janeiro de 2017, alegadamente por ter exercido os seus direitos de maternidade e de assistência à família, mas o tribunal considerou o despedimento ilegal e determinou a sua reintegração na empresa.



Em janeiro deste ano a empresa corticeira voltou a despedi-la acusando-a de difamação, depois de ter sido multada pela ACT, que verificou no local que tinham sido atribuídas à trabalhadora tarefas improdutivas.