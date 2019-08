Os rostos da conferência neonazi em Lisboa

Lisboa vai receber este sábado uma conferência de neonazis europeus, inédita em Portugal, organizada pelo movimento Nova Ordem Social (NOS), liderado por Mário Machado. De Espanha à Polónia, passando pela Bulgária, Itália, Alemanha e França, vão marcar esta tarde presença diversos "camaradas" do NOS na Europa. Entre eles está um membro do partido alemão Die Rechte, Matthias Deyda, que descreveu Adolf Hitler como "o maior estadista alemão da história", ou Josele Sanchez, diretor do diário digital de extrema-direita La Tribuna de Cartagena, que linchou e divulgou informações pessoais da vítima de violação La Manada.





"Yo no te creo" ("Eu não acredito em ti", em espanhol) é o título que dá nome ao polémico artigo, que defende a inocência dos cinco violadores da jovem de 18 anos, entre eles um guardia civil e um militar. Ao El Plural, Josele Sánchez diz que acredita que publicar aqueles dados foi o mais correto: "se não acreditasse, não teria publicado." Contudo, recorde-se que no fim de junho o caso já foi à última instância: o Supremo Tribunal espanhol agravou para 15 anos a pena dos cinco homens que em 2016 atacaram uma jovem nas festas de São Firmino, em Pamplona.O Crónica Global do jornal espanhol El Español classificou-o em 2018 "o rei espanhol das fake news" , exemplificando a vez em que acusou Santiago Carrillo, secretário-geral do Partido Comunista de Espanha de 1960 a 1982, de matar a mulher e de a ter enterrado num chalé em Paris.Também virá Matthias Deyda, membro do micro-partido Die Rechte. Recentemente, nas eleições europeias, foi candidato ao Parlamento europeu pelo Nationaler Widerstand (Resistência Nacional), ao lado de Ursula Haverbeck, de 90 anos, condenada a uma pena de prisão de dois anos por negar os acontecimentos do Holocausto. Com apenas 27 anos, é já um dos rostos mais conhecimentos da extrema-direita europeia. Em fevereiro, rumou até Budapeste, Húngria, para marchar ao lado de milhares de neonazis europeus, de grupos como os Hammerskins e os Blood & Honour, que vestidos com uniformes da SS gritavam "judeus para fora!", injuriavam minorias e faziam a saudação romana.No seu discurso em Budapeste, Deyda deixou claro a sua admiração por Adolf Hitler, o ditador alemão responsável pelo genocidio de seis milhões de judeus entre 1941 e 1945. "É o maior estadista alemão da história", disse. "Se o nosso velho adversário e inimigo tentar novamente atacar-nos, as nossas bandeiras vão voar alto e eles vão reconhecer-nos."Fonte policial adiantou que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) está a acompanhar "muito de perto" a conferência nacionalista. Também vêm cá Adrianna Gasiorek (Polónia), Blagovest Asenov (Bulgária), Francesca Rizzi (Itália), e Yvan Benedetti (França). A conferência neonazi está marcada para as 14h00.