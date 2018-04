O Metro do Porto está a ameaçar cortar toda a circulação durante a próxima semana, conta o Jornal de Notícias. A decisão foi tomada na sequência da redução drástica de veículos disponíveis por força da greve convocada pela Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF). O objectivo passará por suspender a linha do aeroporto já na próxima segunda-feira e as linhas de Gondomar e Matosinhos ao longo da semana, ficando apenas em circulação a linha do Dragão.

De acordo com informações prestadas pelo Metro do Porto e como consequência da greve da EMEF, a linha de Fânzeres estará já com tempos de espera superiores a 35 minutos, o que corresponde ao dobro do tempo de espera por transporte em circunstâncias normais. São, aliás, os percursos mais longos aqueles onde o tempo de espera ultrapassa em larga parte o normal.

A falta de funcionários da empresa tem impossibilitado o arranjo de avarias em alguns comboios, enquanto outros precisam de revisões obrigatórias para funcionar normalmente. Em declarações à agência Lusa, Paulo Milheiro, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Ferroviários (SNTF), afirmou que, por falta de manutenção, "72 veículos de primeira geração a serviço do Metro do Porto, apenas 40 circularam na última quinta-feira".

Actualmente os trabalhadores da EMEF recebem 48 euros por mês de subsídio de turno quando têm 24 horas de disponibilidade, o que, segundo o sindicato, corresponde a um terço do que outros profissionais recebem nas restantes empresas do sector. Os funcionários da empresa pretendem um salário ao nível dos praticados pela Comboios de Portugal, além do aumento do valor do subsídio de turno.