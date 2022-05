Há quatro décadas que não morriam tantas mães durante o parto. DGS está a investigar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em 2020 o valor da mortalidade materna atingiu os 20,1 óbitos por cada 100 mil nados-vivos devido a problemas relacionados com a gravidez ou com o parto, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Foram 17 as mortes maternas registadas há dois anos - um valor que não era tão elevado desde 1982, em Portugal.





Tópicos DGS INE grávidas parto mortes materna saúde

Segundo noticiou o JN, a Direção-Geral de Saúde (DGS) criou uma equipa especializada em diversas áreas da medicina para estudar o porquê da mortalidade no parto ter aumentado nos últimos anos.A DGS explicou que oito dos óbitos aconteceram durante a gravidez, um durante o parto e oito aconteceram 42 dias após o nascimento do bebé.