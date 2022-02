Três relatos de violência obstétrica recebidos pela ERS nos últimos três meses de 2021

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) publicou as decisões relativas a reclamações de utentes tomadas durante o quarto trimestre de 2021. No documento, surgem três relatos de violência obstétrica.



A primeira deliberação remonta a outubro de 2021 e refere-se aos procedimentos tomados durante o trabalho de parto de uma utente no Hospital de Braga (HB), em junho de 2020. O parto foi marcado para as 39 semanas de gestação e tudo corria normalmente, até que os médicos e enfermeiros presentes na sala perceberam que a bebé estava presa na "anca".



Antes do parto, foi submetida à chamada manobra de Kristeller, que consiste em exercer pressão sob o útero. Neste caso, "o médico responsável veio para cima de mim com os braços e a fazer força com o cotovelo".